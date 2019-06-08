Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.

"Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", - говорится в сообщении на сайте ведомства .

В связи с этим надзорное ведомство рекомендует ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, есть больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить больше воды.

"Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - отметили в ведомстве.