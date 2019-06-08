В ЛНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

© AP Photo / Anatolii Stepanov Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За 7 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сообщили в СЦКК.

Там добавили, что украинские силовики при обстрелах использовали гранатометы. По данным ведомства, огонь велся в район населенного пункта Лозовое и КПП "Станица Луганская".

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в субботу, что зафиксировали 28 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибли, 12 пострадали.