В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Сети на Западе оценили "загорающих" российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что крейсер USS Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю, в связи с чем экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.

DEVELOPING: A U.S. Navy guided-missile cruiser was forced to execute emergency moves after a Russian destroyer came within 100 feet of the American ship in the Philippine Sea, with Russian sailors seen sunbathing during pass the Navy is calling “unsafe.” https://t.co/qHg5uQfbiW pic.twitter.com/iqbrYbzUor — World News Tonight (@ABCWorldNews) 7 июня 2019 г.

Об инциденте написали многие СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, "загорающим" на палубе "Адмирала Виноградова". Многие пользователи отметили, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с американским крейсером.

"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", - написал @patricksavalle

"Российские моряки просто расслабляются", - выразил мнение @Senjo41A

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" - отметил @flseniel

"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", - указал @HoansSolo