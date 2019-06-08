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РИА Новости

В Сети оценили реакцию российских моряков на сближение с крейсером ВМС США

06:08
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Пользователи Сети на Западе оценили "загорающих" российских моряков с большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что крейсер USS Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю, в связи с чем экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.
Об инциденте написали многие СМИ, при этом особое внимание было уделено российским морякам, "загорающим" на палубе "Адмирала Виноградова". Многие пользователи отметили, что, несмотря на опасную ситуацию, члены экипажа БПК спокойно продолжили отдыхать, не обращая внимания на сближение с американским крейсером.
"В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца", - написал @patricksavalle.
"Российские моряки просто расслабляются", - выразил мнение @Senjo41A.
"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" - отметил @flseniel.
"Российские моряки, похоже, хорошо проводят время на борту", - указал @HoansSolo.
"CNN осветил сближение российского и американского военных кораблей излишне воинственно, создав при этом картину преднамеренного нападения со стороны России, тогда как загорающие в такой рискованной ситуации российские моряки явно свидетельствуют о том, что все это было случайностью!" - заметил @HornedPoet.
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Вчера, 12:19
"Вызывающе и демонстративно". ВМС США пересекли курс российскому кораблюКрейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море. В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев прокомментировал произошедшее.
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Восточно-Китайское мореАдмирал Виноградов (корабль)Военно-морские силы СШАТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Последствия предсказуемы, пока родственники наших управленцев и богатеев находятся на территории вероятного противника, вероятный противник справедливо полагает что Россия не нанесёт глобальный удар. а без него НАТО нас в пепел быстро спалит.
8 июня, 06:57
zzi2
60300156
Тупо ..глупо ..и не обдуманно...последствия не предсказуемы..
8 июня, 06:39
сергей гриньков
61210013
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