СМИ: Япония пока не может ответить на идею России о безвизовой зоне

ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Правительство Японии пока не может принять решение по предложению России о создании режима свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо, которое обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды, так как опасается, что положительный ответ может означать признание Токио принадлежности Курил к РФ, что противоречит ее официальной позиции, пишет газета " Правительство Японии пока не может принять решение по предложению России о создании режима свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо, которое обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды, так как опасается, что положительный ответ может означать признание Токио принадлежности Курил к РФ, что противоречит ее официальной позиции, пишет газета " Санкэй ".

Согласно информации от нескольких правительственных источников издания, тема свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо будет якобы затронута на запланированной на 29 июня встрече между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке. В статье также указывается, что российская сторона якобы стремится, чтобы соглашение по данному вопросу было достигнуто именно по итогам июньской встречи.

В свою очередь, Токио опасается, что положительный ответ на предложение Москвы может создать неверное впечатление о разрешении территориального вопроса. Кроме этого, опасения также вызывают некоторые вопросы безопасности, в том числе регулирование передвижения прибывших на территорию Японии россиян и возможность бегства японских преступников в Россию.

В ходе состоявшейся в конце мая встречи глав МИД и оборонных ведомств России и Японии в формате "2+2" российская сторона напомнила японским коллегам о своем давнем предложении "перейти к полному безвизовому режиму, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, речь о предложении по визам зашла в связи с имеющимися договоренностями довести к 2023 году масштабы обменов между гражданами стран до 400 тысяч человек в год.

В частности, в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды обсуждается идея создания в качестве первого шага режима свободного передвижения между Сахалинской областью и японским Хоккайдо.

В настоящее время между странами действует программа безвизовых обменов между жителями российских южных Курил и Японией, которая началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами.