Глава Клуба журналистов Мексики призвала сплотиться для защиты Ассанжа

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Глава Клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера призвала людей сплотиться в защите основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа ради себя самих.

"Нужно действовать всем вместе с намерением показать себя так, как мы можем. Если мы оставим Ассанжа, мы оставим самих себя. Этого не должно быть", - заявил Саенс де Мьера РИА Новости. В пятницу Клуб журналистов Мексики наградил Ассанжа за расследования и анализ глобальной перспективы.

По словам мексиканской журналистки, люди должны проявить свою реакцию, даже если от них не будет зависеть конкретное решение. "Мы сможем сделать то, что должны, - возмутиться, потому что наказывается информация, сообщение, а не преступления, о которых сообщается", - говорит она.

Саенс де Мьера выразила надежду, что Ассанж все-таки не будет выдан США. "Я хочу думать, что нет (не будет выдан), потому что, если я буду думать, что да, я себя не прощу за то, что мы, граждане мира, могли и должны были сделать", - отметила глава Клуба журналистов.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. В середине мая в США Ассанжу были предъявлены новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, что грозит основателю WikiLeaks заключением на десятки лет. До тех пор США предъявляли Ассанжу только одно обвинение.