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РИА Новости
Культура

Лауреат премии "Оскар" Оливия Колман удостоилась Ордена Британской империи

05:27
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© AP Photo / Jordan StraussОливия Колман на церемонии вручения премии "Оскар"-2019
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дважды обладатель премии "Золотой глобус" и лауреат премии "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка" Оливия Колман удостоилась почетного Ордена Британской империи, сообщается в списке наград по случаю дня рождения королевы в 2019 году, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Колман получила титул командора Ордена Британской империи "за службу драматургии". Глава британской службы контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер получил титул рыцаря-командора британского Ордена Бани.
Рыцарский титул также получил актер Саймон Расселл Бил, известный по своим ролям в шекспировских пьесах. Титула командора также были удостоены автор цикла детективов о "Джеке Ричере" Ли Чайлд и пианистка Джоанна Макгрегор. Титул офицера получили музыкант Элвис Костелло, продюсер Алистер Фотергилл, путешественник-экстремал, телеведущий и писатель Беар Гриллс и другие.
В списке также значатся чиновники, работники в области образования, экономики, труда, миграции, экологии, деятель театра, искусства, актеры, музыканты, литераторы и другие.
Британская актриса Оливия Колман на BAFTA-2019
25 февраля, 07:05
Оливия Колман получила "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Фаворитка"
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КультураВеликобритания
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