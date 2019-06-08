Лауреат премии "Оскар" Оливия Колман удостоилась Ордена Британской империи

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дважды обладатель премии "Золотой глобус" и лауреат премии "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка" Оливия Колман удостоилась почетного Ордена Британской империи, сообщается в списке наград по случаю дня рождения королевы в 2019 году, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Колман получила титул командора Ордена Британской империи "за службу драматургии". Глава британской службы контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер получил титул рыцаря-командора британского Ордена Бани.

Рыцарский титул также получил актер Саймон Расселл Бил, известный по своим ролям в шекспировских пьесах. Титула командора также были удостоены автор цикла детективов о "Джеке Ричере" Ли Чайлд и пианистка Джоанна Макгрегор. Титул офицера получили музыкант Элвис Костелло, продюсер Алистер Фотергилл, путешественник-экстремал, телеведущий и писатель Беар Гриллс и другие.