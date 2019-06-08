Эксперт: Мексика согласилась на развертывание гвардии под давлением США

МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Новость о достижении соглашения между Мексикой и США по миграционной политике и неприменению новых пошлин позитивная, но официальный Мехико пошел на это под давлением США, считает финансовый аналитик, профессор Национального автономного университета Мексики Клементе Руис Дуран.

"Это хорошая новость, которая успокаивает рынки. Но проблема миграции остается нерешенной, и парадоксально, но Мексика до сегодняшнего дня определяет свою миграционную политику под давлением США", - сказал Руис Дуран РИА Новости.

Ранее стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

"В целом эта новость будет благоприятной для экономики, но Мексика согласилась на развертывание военных сил для защиты своей южной границы не в качестве своей собственной политики, а как результат давления США", - сказал аналитик.