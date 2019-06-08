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РИА Новости

Помпео: США продолжат работать с Мексикой по проблеме с мигрантами

04:39
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© AFP 2019 / Guillermo AriasМигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
© AFP 2019 / Guillermo Arias
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США продолжат работу с Мексикой для решения проблемы нелегальных мигрантов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Мексикой по борьбе с нелегальной миграцией. В этой связи Вашингтон принял решение не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Помпео поблагодарил мексиканских партнеров за проделанную работу. "США ожидают работы с Мексикой для выполнения обязательств (в рамках соглашения - ред.), чтобы мы смогли остановить поток нелегальных мигрантов, пересекающий нашу южную границу, а также чтобы укрепить и обезопасить нашу границу", - говорится в распространенном заявлении Помпео.
По итогам переговоров стороны опубликовали совместную декларацию. В ней отмечается, что США и Мексика признают необходимость срочного решения сложившейся ситуации на границе. Те, кто стремится получить убежище в США, будут возвращены обратно в Мексику, где они будут ожидать суда по решению их дела.
Обе стороны согласились предпринять дополнительные меры, если в этом будет необходимость. США и Мексика "договорились продолжить дискуссии" для решения проблемы потоков мигрантов, говорится в документе. "Соединенные Штаты и Мексика будут работать с региональными и международными партнерами для создания более процветающей и безопасной Центральной Америки и устранения коренных причин миграции", - следует из декларации.
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Майк ПомпеоДональд ТрампМексикаСШАВ мире
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