Мексика в рамках сделки с США обязалась активизировать борьбу с мигрантами

"Достигнута договоренность, что те, кто пересекает южную границу США с целью получения убежища, будут возвращаться в Мексику без задержки, где они смогут ожидать решения по их прошениям об убежище. Мексика же по гуманитарным соображениям и в соответствии с международными обязательствами разрешит нахождение на своей территории людям, которые будут ожидать решения по их просьбам об убежище", - сказал мексиканский министр