Мексика в рамках сделки с США обязалась активизировать борьбу с мигрантами

ВАШИНГТОН/МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, которую распространил Госдепартамент США.
Согласно документу, Мексика обязалась предпринять "беспрецедентные шаги", чтобы ограничить нелегальную миграцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.
На это уже отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выразивший благодарность всем, кто участвовал в переговорах.
Как заявил в пятницу по окончании переговоров в Вашингтоне глава МИД Мексики Марсело Эбрард, Мексика также будет принимать меры для уничтожения преступных организаций, занимающихся незаконной перевозкой людей, сетей их финансирования и транспорта. Мексика и США договорились укрепить двусторонние отношения, включая обмен информацией и проведение скоординированных действий.
"Достигнута договоренность, что те, кто пересекает южную границу США с целью получения убежища, будут возвращаться в Мексику без задержки, где они смогут ожидать решения по их прошениям об убежище. Мексика же по гуманитарным соображениям и в соответствии с международными обязательствами разрешит нахождение на своей территории людям, которые будут ожидать решения по их просьбам об убежище", - сказал мексиканский министр