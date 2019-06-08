США и Мексика обязались укрепить двустороннее сотрудничество

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. На ситуацию уже отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выразивший благодарность всем, кто участвовал в переговорах.