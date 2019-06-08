США и Мексика обязались укрепить двустороннее сотрудничество

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США и Мексика обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы, говорится в совместной декларации, которую распространил госдепартамент США.
"Соединенные Штаты и Мексика обязуются укреплять двустороннее сотрудничество, включая обмен информацией и скоординированные действия для обеспечения лучшей защиты и безопасности нашей общей границы", - говорится в декларации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. На ситуацию уже отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выразивший благодарность всем, кто участвовал в переговорах.
В четверг президент Мексики призвал мексиканцев провести мероприятие на границе с США, чтобы доказать свою верность достоинству Мексики и дружбе с американским народом. Мероприятие пройдет в эту субботу, 8 июня, в пограничном городе Тихуана.