Еду для вагонов-ресторанов российских поездов стали выбирать дегустаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Еду для вагонов-ресторанов поездов дальнего следования в России начали выбирать профессиональные дегустаторы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.

"Предыдущие конкурсы на питание проводились с основным критерием - цена. А когда производитель питания начинает снижать цену, исключительно понимая, что иначе он никак не получит этот контракт, то в конечном итоге страдает качество. Мы ушли от этого, и конкурсы, которые проводим последний год, и будем проводить в дальнейшем, в них цена не является основным критерием", - сообщил Иванов в рамках ПМЭФ.

ФПК, продолжил он, ввела дегустацию.

"Еду дегустируют профессиональные дегустаторы в Москве и Санкт-Петербурге. Мы наняли две независимые компании, которые проверяют. Потом берется средний балл. Специально это сделано для того, чтобы меньше было шансов воздействовать", - пояснил глава ФПК.

Основным критерием всех новых конкурсов будет качество. "Мы хотим, чтобы пассажира накормили вкусно. Мы видим, что уровень удовлетворенности пассажирами питанием в вагонах, к сожалению, невысокий", - констатировал он.