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РИА Новости

Врачи из Катара рассказали, как вести себя в жару

03:46
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДевушка с зонтом
Девушка с зонтом
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Девушка с зонтом. Архивное фото
ДОХА, 8 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Врачи в Катаре лучше всех знают, что порекомендовать людям в жаркую погоду: пейте лимонный сок с мятой для восполнения витамина С в организме, носите с собой зонты от солнца и держите в сумке панадол от головной боли, советуют они.
В этом маленьком эмирате на Аравийском полуострове всегда лето, а начиная с июня температура воздуха даже в вечернее время не опускается ниже сорока, а днем столбик термометра доползает и до угрожающих 60.
"Для защиты кожи от вредных воздействий солнечных лучей в жаркую погоду необходимо всегда пользоваться защитным кремом от солнца, даже если покидаете закрытое помещение на короткий срок. Солнце очень быстро провоцирует пигментацию кожи, высыпания на ней, зуд, поэтому ее всегда надо защищать", - такой совет читателям РИА Новости дал врач с многолетней практикой в Катаре Яхья Абделькудс.
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Он обратил внимание на необходимость приема витамина С не только в холодную погоду, когда нужно помочь организму в борьбе с инфекциями, вызывающими простуду, но и в жару. "Интенсивное солнце ослабляет организм человека, кроме того, он постоянно оказывается в разных температурных режимах: из прохладного помещения выходит на улицу, потом распаренным оказывается под кондиционерами, что вызывает болезни, поэтому и в жаркую погоду необходимо раз в день принимать витамин С, чтобы поддержать иммунитет. Хорошей альтернативой аптечным витаминам является лимонный сок с мятой или свежие апельсины", - посоветовал доктор.
Сильное солнце и жара могут спровоцировать головные боли, поэтому Абделькудс настойчиво рекомендовал носить с собой панадол, особенно тем, кто расположен к мигреням. "Надо носить с собой в сумке панадол и принимать при головных болях, он почти не имеет побочных эффектов, и его можно спокойно принимать в случае необходимости", - сказал он.
Однако, если нужно долго идти по солнцепеку, врач из Катара посоветовал беречь голову от солнечного удара, надевая головные уборы или используя для укрытия зонтики.
"Если вы почувствовали, что не можете больше идти, у вас нет сил - не надо себя заставлять: на жаре это чревато не только солнечным, но и тепловым ударом, последствия которого значительно серьезнее, чем простуда от переохлаждения. Лучше взять такси и добраться на нем до того места, которое вам нужно", - порекомендовал Абделькудс.
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В Катаре при экстремальной температуре воздуха в жаркое время года людям приходится работать на открытом воздухе, строительство различных объектов инфраструктуры не прекращается круглый год.
"Если вы работаете на жаре на открытом воздухе, вам нужно каждые 15 минут делать передышку и отдыхать в прохладном помещении, а также не забывать прерываться, чтобы попить воды. Желательно избегать работ на открытом воздухе в дневное время - с 11.30 утра до 3 часов дня, когда особенно жарко", - дал совет в беседе с РИА Новости представитель крупной строительной компании Катара, которая участвовала в создании Национального музея эмирата, Мадушанка Мхоти.
Он обратил внимание, что рабочим, которые трудятся на строительстве объектов в Катаре, их начальство всегда рекомендует иметь с собой пустые пластиковые бутылки, которые они пополняют водой из кулеров, и вешают на пояс, чтобы иметь воду для питья под рукой в любое время и в любом месте.
"Я был свидетелем, когда столбик термометра в Дохе показывал 62 градуса выше нуля, можете себе представить, на такой жаре полностью выходила из строя система кондиционирования в отдельных зданиях. В таких условиях для меня, пожилого человека, есть только один выход, чтобы избежать проблем со здоровьем - оставаться дома, никуда не выходить и побольше пить", - поделился с агентством секретом спасения от экстремальной жары проживающий в Катаре уже 10 лет 69-летний фотограф из Пакистана Ашраф Сиддик.
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