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РИА Новости
Культура

Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды

03:46
35288
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.
"Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы", — заявил Шевченко.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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В качестве примера он привел показанное в фильме поведение партийных функционеров, которые в первые сутки после катастрофы якобы приняли решение оцепить город и никого оттуда не выпускать. "Люди из Припяти пешком уходили! Их никто не задерживал", - отметил ликвидатор. При этом эвакуация граждан готовилась с первых минут аварии, добавил Шевченко.
По его мнению, в фильмах, которые основаны на реальных событиях, грань художественного вымысла должна быть отчетливо ощутима, так как в противном случае идеи режиссера будут восприняты как истина в последней инстанции.
"Чернобыль" рассказывает о событиях крупнейшей техногенной катастрофы XX века — аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сериал вышел на американском телеканале HBO в мае этого года. По оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на сегодняшний день проект является самым популярным телешоу в истории.
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6 июня, 20:50
Мединский рассказал о съемках российского сериала про Чернобыль
128025520
Обсудить 4
КультураHBOАвария на Чернобыльской АЭС
Популярные комментарии
Нормальный сериал, который донес до зрителя всю серьезность опасности радиации и подвиг ликвидаторов. Ну есть свои ляпы и что? НТВ готовит свой вариант трагедии в Чернобыле с агентами из ЦРУ. Вот уж где правды - вагон.
8 июня, 08:56
Дмитрий Чехов
9000021
А если снимут сериал про вторую мировую, где не американцы сбросят атомные бомбы на мирные города, а русские - вы также скажете "ну ничего такого, есть свои ляпы, главное донести до зрителя ужасы фашизма"? Ай да молодца!
8 июня, 09:51
Ivan Vdulin
1700007
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