Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.

"Цель искажения фактов заключается в том, чтобы вот эту нашу государственную конструкцию раскачать. Вот в чем эта гротескность и в чем это выбивание слезы", — заявил Шевченко.

В качестве примера он привел показанное в фильме поведение партийных функционеров, которые в первые сутки после катастрофы якобы приняли решение оцепить город и никого оттуда не выпускать. "Люди из Припяти пешком уходили! Их никто не задерживал", - отметил ликвидатор. При этом эвакуация граждан готовилась с первых минут аварии, добавил Шевченко.

По его мнению, в фильмах, которые основаны на реальных событиях, грань художественного вымысла должна быть отчетливо ощутима, так как в противном случае идеи режиссера будут восприняты как истина в последней инстанции.