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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией

03:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть закрытую в феврале границу страны с соседней Колумбией.
Венесуэльская оппозиция 23 февраля попробовала организовать доставку в страну гуманитарной помощи, однако попытка не удалась, а на границе, в том числе в городе Кукута, произошли столкновения. В тот же день Каракас принял решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию. На следующий день глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что уже Богота частично закрывает границу с Венесуэлой после столкновений.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Граница с Колумбией уже частично открывалась в середине марта, когда власти Венесуэлы разрешили пешеходное движение для студентов и лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция предприняла попытку госпереворота в конце января. Тогда по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны.
Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Николаса Мадуро.
Тридцатого апреля оппозиция снова попыталась совершить государственный переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и призвали армию и народ свергнуть Мадуро.Однако военные на призыв не откликнулись. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Попытка госпереворота провалилась, началось расследование.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
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