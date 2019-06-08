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РИА Новости

США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам

03:39
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© РИА Новости / Мария ТабакГраница США и Мексики
Граница США и Мексики
© РИА Новости / Мария Табак
Граница США и Мексики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мехико по торговле и мигрантам, в связи с этим Вашингтон не будет вводить планировавшиеся с понедельника пошлины на мексиканские товары.
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", - написал Трамп в Twitter.
По его словам, "Мексика согласилась принять решительные меры" на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.
Информацию о достижении соглашения также подтвердил МИД Мексики.
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Как следует из декларации двух стран, опубликованной американским госдепартаментом, Вашингтон и Мехико обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы. В частности, власти Мексики разместят Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Как заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, Мехико также предпримет меры для борьбы с бандами, занимающимися незаконной перевозкой людей.
В конце мая Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в размере 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. Он объяснил введение таких мер потоком нелегальных мигрантов из Мексики и бездействием властей этой страны.
На этой неделе в Вашингтоне прошла серия переговоров американской стороны с представителями Мексики, в том числе главой МИД этой страны.
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