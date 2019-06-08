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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Картину о Николе Тесле планируют выпустить в прокат в 2021 году

03:32
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" во второй день ПМЭФ
Актер Милош Бикович во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Фильм про ученого и изобретателя Николу Теслу может выйти на экраны в 2021 году, бюджет проекта, который включает полный метр и сериал, может составить 10 миллионов долларов, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ продюсер и актер Милош Бикович.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
"Скорее всего, сначала выйдет полный метр, а потом десятисерийный фильм. Сейчас мы находимся в разработке проекта, как только подпишем договор, приступим к написанию сценария. Мы ожидаем, что в конце 2020 года начнем снимать, в 2021 фильм уже выйдет. Ожидаемый бюджет проекта - 10 миллионов долларов", - рассказал Бикович.
Он отметил, что пока не знает, будет ли сам сниматься в фильме, поскольку в данном случае ему важно создать качественный проект, а не осуществить свои актерские амбиции.
"Никола Тесла - ученый с неоднозначной биографией, в его жизни много мистических деталей, чудесных историй и фактов. К примеру, в период с 1901 по 1943 год не вышло ни одного патента Теслы, а ведь в то время он был уже одним из самых больших изобретателей. В этом заключается саспенс, на котором можно построить интересный сериал и фильм о человеке, который изменил мир", - поделился Бикович.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Россия
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