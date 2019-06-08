Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый канал не планирует закрывать музыкальное шоу "Голос. Дети", заявил РИА Новости генеральный директор телеканала Константин Эрнст.

"Конечно, будет новый сезон", — сказал он.

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу. Итоги голосования возмутили общественность, пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.