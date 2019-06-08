ДНР планирует организовать свой стенд на ПМЭФ-2020

"Для Донецкой народной республики это крайне полезно, можно даже назвать прорывом. Появилась возможность посмотреть, как представлены регионы РФ, удалось пообщаться с руководителями данных регионов, определить некоторые моменты, пока предварительно, но тем не менее есть понимание, как мы будем участвовать. Мы приложим к этому усилия - быть представленными стендом на следующем экономическом форуме, нам есть, что показать, потенциал у республики достаточно серьезный", - заявил он, делясь впечатлениями о форуме.