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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

ДНР планирует организовать свой стенд на ПМЭФ-2020

03:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует в 2020 году открыть свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме, республике есть, что показать, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. Глава ДНР впервые принимает участие в ПМЭФ.
"Для Донецкой народной республики это крайне полезно, можно даже назвать прорывом. Появилась возможность посмотреть, как представлены регионы РФ, удалось пообщаться с руководителями данных регионов, определить некоторые моменты, пока предварительно, но тем не менее есть понимание, как мы будем участвовать. Мы приложим к этому усилия - быть представленными стендом на следующем экономическом форуме, нам есть, что показать, потенциал у республики достаточно серьезный", - заявил он, делясь впечатлениями о форуме.
Он отметил, что несмотря на то, что сохраняется введенная Киевом экономическая блокада Донбасса, конфликт остается не урегулированным, "тем не менее республика экономически развивается".
"Как раз для нас крайне важно сейчас определить основные приоритеты и все-таки находить возможности, чтобы бизнес развивался, потому что без развития бизнеса, без развития экономики двигаться дальше будет крайне тяжело", - добавил Пушилин.
Он отметил, что будет рекомендовать и руководству Луганской народной республики участвовать в форуме.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме. 2 июня 2017
2 июня 2017, 17:55
Путин призвал заняться экономической реабилитацией ЛНР и ДНР
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Петербургский международный экономический форумДНРПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияЭкономика
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