Гендиректор "дочки" РЖД рассказал, что ездит на верхней полке в плацкарте

"Когда у меня деловые поездки в пределах центральной части России, всегда езжу в поездах. И если перемещаюсь между точками в регионах. У нас была, например, сетевая школа инспекторов по безопасности в Воронеже. Я за полчаса до отправления купил билет в плацкарт, чтобы никто не знал заранее, что я в нем поеду. Поехал в обычном плацкартном вагоне на верхней полке", - рассказал Иванов в рамках ПМЭФ.