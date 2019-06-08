Следующий коммерческий пуск ракеты "Протон-М" планируется в конце лета

"International Launch Services и Центр Хруничева готовы обеспечить запуски космических аппаратов связи Eutelsat 5 West B для (европейской компании) Eutelsat и служебного спутника (американской) компании Northrop Grumann Mission Extension Vehicle-1, которые в соответствии с графиками наших заказчиков по изготовлению и испытаниям этих космических аппаратов планируются в конце лета этого года", - сказал собеседник агентства.