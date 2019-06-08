Следующий коммерческий пуск ракеты "Протон-М" планируется в конце лета

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Очередной коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с европейским и американским спутниками планируется в конце лета, сообщил РИА Новости в субботу представитель пресс-службы Центра Хруничева.
Коммерческие пуски ракет "Протон-М" осуществляются Центром Хруничева по контрактам с компанией International Launch Services.
"International Launch Services и Центр Хруничева готовы обеспечить запуски космических аппаратов связи Eutelsat 5 West B для (европейской компании) Eutelsat и служебного спутника (американской) компании Northrop Grumann Mission Extension Vehicle-1, которые в соответствии с графиками наших заказчиков по изготовлению и испытаниям этих космических аппаратов планируются в конце лета этого года", - сказал собеседник агентства.
Всего с 1996 по 2018 годы компания International Launch Services, являющаяся поставщиком пусковых услуг с помощью ракет "Протон" на зарубежном рынке, осуществила 96 коммерческих пусков "Протонов".