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РИА Новости

Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку

03:05
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© Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова
© Harvey County Detention Center
УИЧИТО (штат Канзас, США), 8 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.
Осипова покинула США с ребенком от Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в Соединенные Штаты, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.
"Я предложил Богдане предоставить совместную опеку и я по-прежнему предлагаю это. Я никогда не хотел и никогда не буду пытаться изолировать наших детей от матери", - сказал Мобли РИА Новости.
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"Я считаю, что в жизни детей должны быть оба родителя", - сказал мужчина.
На процессе Мобли просил не выпускать Осипову в обозримом будущем из тюрьмы. Он объяснил это тем, что иначе теряет всякую надежду увидеть детей.
Российский адвокат Мобли Алексей Волосюк, независимый от сторон нью-йоркский адвокат Оксана Соколова и нынешний опекун детей Елена Полякова подтвердили РИА Новости, что Мобли предлагал разделить опеку и ранее и что контакты на эту тему велись буквально до вынесения приговора.
Адвокат Оксана Соколова сообщила, что Брайан Мобли обратился к ней три недели назад и просил посредничать в деле урегулирования конфликта с бывшей женой. Соколова заявила ему, что считает, что детей не следует разлучать с матерью, и предложила помочь только в том случае, если Мобли согласится отдать Осиповой минимум 51% опекунства. "Он был готов дать даже гораздо больше", - сказала Соколова.
По ее словам, первоначально она не была уверена в искренности предложений Мобли. "Я предложила обеспечительные меры, потому что я понимаю, что две стороны друг другу не доверяют. Он (Мобли) боится, что ее (Осипову) выпустят, а детей она не вернет, а она боится, что детей привезут, а ее не выпустят", - сказала Соколова. По ее словам, Мобли согласился на обеспечительные меры и "сам предложил длинный список того, что он готов сделать".
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Семь лет тюрьмы за побег от американского мужа ‒ приговор россиянке в СШАСуд в Канзасе приговорил гражданку России к семи годам тюрьмы за то, что она после ссоры с мужем "похитила" собственных детей, уехав с ними в Россию.
"Я попыталась связаться с ее (Осиповой) семьей, и здесь начались проблемы. С ними было сложно говорить, они не шли на контакт — вели себя не так, как я хотела бы, чтобы вела себя семья человека, который находится в тюрьме", - сказала Соколова. Последний контакт у нее состоялся накануне приговора с российским адвокатом семьи Осиповой, но тот не перезвонил и не ответил на дальнейшие вызовы. С Богданой Осиповой Соколова также не смогла поговорить, хотя готова была лететь в тюрьму в Канзас или в Калининград на переговоры с родственникам.
Соколова подчеркнула, что не была нанята Брайаном Мобли и не получала от него денег за свою работу. "Я хотела помочь детям", - сказала юрист.
Опекун детей, тетя Осиповой Елена Полякова подтвердила РИА Новости, что ей было известно о предложении Мобли, но встречное предложение семьи об освобождении Осиповой до привоза детей в США его не устроило.
По ее словам, Мобли мог обратиться к Соколовой по совету посла США в России Джона Хантсмана.
"Она (Соколова) хотела помочь достичь мирового соглашения, просила пообщаться с Богданой. Я ей сказала, что я не против и Богдана не против, но в присутствии адвоката (Богданы). Она сказала, что им звонила, но они (адвокаты Осиповой — ред.) не берут трубку. На этом наше общение кончилось", - сказала Полякова.
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"В итоге (семья) просила только одного — чтобы Брайан вместе со своим адвокатом, прокурором обсудили... и дали письменные гарантии, что Богдана будет выпущена до прибытия (детей) в Америку. На что Брайан мне ответил письменно, что это предложение неприемлемо ни для него, ни для детей. На этом у нас мировое соглашение прекратилось", - добавила Полякова.
"Богдана, бедняжка, написала ему письмо, просила, чтобы проявили милосердие и дали короткий срок, а он видите, что сделал", - сказала она.
Письмо Осиповой к Мобли действительно демонстрировалось в ходе слушаний по приговору в четверг. В нем она предлагала Мобли просить у суда снисхождения с тем, чтобы она могла привезти детей в США. Сама Осипова на суде выступила с эмоциональной речью, в ходе которой заявила, что хочет отказаться от американского гражданства и уехать к детям в Россию. Судья счел это свидетельством того, что она изначально не собиралась привозить детей в США, и обвинил Осипову в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.
Российский адвокат Брайана Мобли Алексей Волосюк сказал РИА Новости, что готов был работать над правовым обеспечением возможной сделки сторон и говорил об этом родственникам Осиповой.
"Я сказал — это хорошее решение. Ты (Мобли) находишься и проживаешь с детьми в США, (мать Осиповой) Юлиана их привезет. Все это будет подкреплено мировым соглашением и здесь в России, и в США, то есть двумя судами — есть такое понятие как зеркальное решение. Все условия будут закреплены и здесь, и там. Даже если что-то с Богданой будет, эти 51% опеки будут принадлежать ее матери, никто не сможет Богдану лишить (опекунства) и полностью отдать (детей) Брайану. Все эти моменты были озвучены и предложены им (родственникам Осиповой)", - сказал Волосюк. По его словам, предложения были восприняты "скептически".
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И Соколова, и Волосюк уточнили, что по американскому законодательству Мобли не мог прекратить дело против Осиповой, которое вели федеральные власти. "Твое мнение будет учитываться, но ты уже не можешь сказать — я передумал, забираю заявление, остановите. Ты можешь принять меры к тому, чтобы смягчить наказание", - пояснила она.
Волосюк считает, что возможное соглашение снизило бы наказание для Осиповой. "Не думаю, что она получила бы семь лет. Это можно было решать год назад", - сказал он.

"Брайан хотел, чтобы у детей была и мать, и отец. Но он пять лет не видел детей... Она разве смилостивилась над ним? Она только манипулировала им", - заявил Волосюк.

По мнению нью-йоркского адвоката Соколовой, даже сейчас, когда приговор Осиповой вступил в силу, могут быть варианты договоренности сторон.
"Я, честно говоря, не думаю, что нет никакого варианта. Где-то в глубине души я чувствую, что варианты должны быть... если будет реальная инициатива со стороны Богданы", - сказала Соколова.
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Богдана ОсиповаРоссияСШАВ мире
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