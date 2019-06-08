Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ с верблюдами

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Телеведущая Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине в сопровождении верблюдов. Соответствующее видео размещено в Сети одним из пользователей.
Премия Муз-ТВ вручается одноименным телеканалом с 2003 года. Список номинантов формируется на основании решения экспертного жюри, затем на официальном сайте премии проводится зрительское голосование.
Награждение сопровождается концертным шоу с участием номинированных артистов и приглашенных звезд.
Бузова подкатила сегодня на МузТВ... pic.twitter.com/7hdUhSaeSx— Любитель (@__Aficionado__) 7 июня 2019 г.