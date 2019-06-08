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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро обвинил чиновников из США в получении денег за критику Венесуэлы

02:33
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в пятницу высших чиновников США в получении по 100 тысяч долларов за каждую запись в Twitter с критикой его страны.
"Кое-кто нас проинформировал из США, что это бизнес. Каждый твит стоит 100 тысяч долларов, и это легальный бизнес", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.
По его словам, такие платежи делаются через американское лобби и венесуэльских коррупционеров, а к числу получателей этих средств он отнес советника по национальной безопасности Джона Болтона и даже вице-президента Майка Пенса.
"Это корыстные деньги венесуэльской коррупции, которая она платит самым высоким чиновникам правительства Дональда Трампа за их заявления против боливарианской революции. Дай бог, однажды найдется кто-то смелый в США и начнет расследование на этот счет", - отметил президент. По его мнению, США "фатально одержимы" Венесуэлой.
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При этом он назвал свою родину "самой преследуемой и блокируемой страной на планете Земля". "У нас преследуются банковские счета, мы не можем ни купить, ни продать ничего в мире… А оппозиция продает венесуэльскую родину и идет к славе, нанося ущерб стране", - сказал Мадуро.
"Сегодня господин Джон Болтон пытается прославиться за счет преследования нашей нефтяной промышленности, компании PDVSA. И я говорю ему: PDVSA продолжит производить, продавать свою продукцию и гарантировать стране все, что ей необходимо. PDVSA победит, господин Болтон", - подчеркнул Мадуро.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда тогдашний президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. В конце января текущего года Вашингтон ввел санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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