Мадуро обвинил чиновников из США в получении денег за критику Венесуэлы

МЕХИКО, 8 июн - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в пятницу высших чиновников США в получении по 100 тысяч долларов за каждую запись в Twitter с критикой его страны.

"Кое-кто нас проинформировал из США, что это бизнес. Каждый твит стоит 100 тысяч долларов, и это легальный бизнес", - сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, такие платежи делаются через американское лобби и венесуэльских коррупционеров, а к числу получателей этих средств он отнес советника по национальной безопасности Джона Болтона и даже вице-президента Майка Пенса.

"Это корыстные деньги венесуэльской коррупции, которая она платит самым высоким чиновникам правительства Дональда Трампа за их заявления против боливарианской революции. Дай бог, однажды найдется кто-то смелый в США и начнет расследование на этот счет", - отметил президент. По его мнению, США "фатально одержимы" Венесуэлой.

При этом он назвал свою родину "самой преследуемой и блокируемой страной на планете Земля". "У нас преследуются банковские счета, мы не можем ни купить, ни продать ничего в мире… А оппозиция продает венесуэльскую родину и идет к славе, нанося ущерб стране", - сказал Мадуро.

"Сегодня господин Джон Болтон пытается прославиться за счет преследования нашей нефтяной промышленности, компании PDVSA. И я говорю ему: PDVSA продолжит производить, продавать свою продукцию и гарантировать стране все, что ей необходимо. PDVSA победит, господин Болтон", - подчеркнул Мадуро.