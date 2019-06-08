На Украине арестовали российские "Русланы"

МОСКВА, 8 июня - РИА Новости. Киевский суд по ходатайству Главного управления Национальной полиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании “Волга-Днепр”. Соответствующую информацию распространила пресс-служба юридической фирмы “Ильяшев и партнеры”, представляющей интересы украинского государственного предприятия “Антонов”.

По утверждению истца, летная годность самолетов была продлена с нарушениями правил Международной организации гражданской авиации (ICAO) в обход компании-разработчика "Антонов". По этому факту возбудили уголовное дело по статье 281 УК Украины ("нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия").

Ранее предприятие "Антонов" заявляло, что является держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в том числе Ан-124-100 "Руслан".

В юридической фирме сообщали, что полиция расследует факты якобы сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100.

Права по обслуживанию

Украинское государственное предприятие "Антонов" ранее, в 2016 году, заявило, что не передавало и не намерено передавать свои права и обязанности по обслуживанию самолета Ан-124-100 "Руслан".

"За последнее время в адрес госпредприятия "Антонов" поступило много запросов относительно информации о намерении авиационных властей РФ отказаться от услуг госпредприятия "Антонов" по поддержанию летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан" и передать функции разработчика одному из российских предприятий. Госпредприятие "Антонов" официально заявляет, что не передавало и не передает свои права и обязанности, предписанные международными авиационными стандартами, и продолжает выполнять все обязанности разработчика гражданского самолета Ан-124-100 "Руслан", — говорится в заявлении.

Ан-124

Ан-124, имя собственное “Руслан” – советский тяжелый дальний транспортный самолет четвертого поколения разработки ОКБ имени О. К. Антонова.

Серийное производство велось на УАПК (РСФСР) и КиАПО (УССР). В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на обоих заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.

Крупный и самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет (в 1982—1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолетом в мире).

Всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.

Гражданские эксплуатанты самолетов Ан-124-100: КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) и АК "Волга-Днепр". Также самолеты ограниченно эксплуатировали: АК "Полет" (2 самолета), "Libyan Arab Air Cargo" (2 самолета), "Maximus Air Cargo" (1 самолет). 1 самолет на хранении в ГК НИИ ВВС (929 ГЛИЦ МО РФ).