Осужденную в США россиянку Осипову перевели в тюрьму в Ливенуорт

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму в городе Ливенуорт, штат Канзас, сообщила РИА Новости учредитель общественной группы поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
По ее словам, следующий этап ожидает россиянку "через 7-10 дней".
Ранее Осипову содержали в тюрьме неподалеку от Уичито. В четверг федеральный суд в этом городе приговорил Осипову к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство. Также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек.
Осипова покинула США с ребенком от бывшего мужа Брайана Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.