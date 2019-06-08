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РИА Новости

Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

01:41
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Ранее Коболев, комментируя слова Алексея Миллера о готовности начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, заявил, что компания готова к переговорам с Россией по данному вопросу только при участии ЕС, а любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам.
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"Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен", - написал Пушков в твиттере.
Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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5 июня, 14:38
В Москве надеются, что транзит российского газа через Украину сохранится
6203625522
Обсудить 58
Нафтогаз УкраиныАлексей ПушковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что-то мне подсказывает, что играющий в айфон виноградарь подпишет новое соглашение с хохлами (Нафтогазом) на их условиях. Не зря же, даже не приступая к согласованию продления договора в Газпроме заявляют, что уже дают скидку 25% хохлам, а что будет когда начнется торг.... Наверное опять за даром начнут поставлять "побратушкам" как до этого делали (проиграв все иски).
8 июня, 04:12
ccurio
1656010455
Ну так..ежели они обращаются что бы мы с ними по европейски, то и цены должны быть такими, по европейски, то есть угодные продавцу.
8 июня, 04:14
Человек из Дальнего Востока
203100003
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