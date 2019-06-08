Пушков оценил требования "Нафтогаза" к России

Ранее Коболев, комментируя слова Алексея Миллера о готовности начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, заявил, что компания готова к переговорам с Россией по данному вопросу только при участии ЕС, а любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам.

Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.