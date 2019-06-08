В Либерии прошли протесты против коррупции и спада в экономике

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в протестах против коррупции и кризисного состояния экономики в Либерии, сообщает телеканал Africa News.
По данным телеканала, причиной протестов, в частности, стали высокие темпы инфляции. Телеканал отмечает, что на фоне протестов власти заблокировали интернет. Сайт netblocks.org, отслеживающий активность интернет-пользователей из различных стран, подтвердил отключение, отметив, что доступ к соцсетям Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram и Snapchat в стране был ограничен.
Либерийское издание Daily Observer пишет, что крупные фирмы были закрыты во время протестов в столице и ее окрестностях. Как пишет газета, президент страны уполномочил руководство школ гарантировать присутствие учащихся в учебных заведениях, но издание не обнаружило в городе открытых школ. Газета также отмечает, что протесты имели мирный характер.
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