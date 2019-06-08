В Либерии прошли протесты против коррупции и спада в экономике

По данным телеканала, причиной протестов, в частности, стали высокие темпы инфляции. Телеканал отмечает, что на фоне протестов власти заблокировали интернет. Сайт netblocks.org, отслеживающий активность интернет-пользователей из различных стран, подтвердил отключение, отметив, что доступ к соцсетям Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram и Snapchat в стране был ограничен.