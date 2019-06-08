Глава Минвостокразвития России провел в Пхеньяне встречу с премьером КНДР

"Член политбюро ЦК ТПК и член госсовета КНДР, премьер-министр товарищ Ким Чжэ Рён 7 июня во дворце Мансудэ встретился и провел переговоры с российским министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым и сопровождающими его лицами, которые прибыли с визитом вежливости", - говорится в сообщении.