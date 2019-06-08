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РИА Новости

Греческие эксперты раскритиковали заявление министра обороны о России

01:01
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© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииМинистр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис
Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис. Архивное фото
АФИНЫ, 8 июн - РИА Новости. Греческие аналитики не согласны с заявлением министра обороны Эвангелоса Апостолакиса о том, что Россия использует Турцию как инструмент для достижения своих целей в Восточном Средиземноморье.
Апостолакис в рамках трехдневного визита в США выступил на форуме "ЕС - Внешняя политика и оборона". Он высказывал беспокойство закупкой Турцией систем ПРО С-400 и политикой Анкары. Отвечая в ходе дискуссии на вопрос ведущей, беспокоит ли его поведение Турции или России в регионе, Апостолакис ответил, что "Россия использует Турцию как инструмент для своих действий в регионе" и что "это проблема, которую необходимо решить".
Преподаватель геополитического анализа в Военной академии Греции Константинос Гривас заявил РИА Новости, что у России нет возможности использовать Турцию.
"У Турции самостоятельная политика. Никто никого не использует. Восприятие фразы "Россия использует Турцию", возможно, вписалось бы в более раннюю эпоху, в эпоху Холодной войны, где были две сверхдержавы, которые использовали другие страны в качестве пешек. Сегодня мы находимся в многополярной геополитической реальности. Нет таких влиятельных игроков, которые могли бы контролировать кого-либо", - сказал Гривас.
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По его мнению, Турция в этом многополярном мире хочет стать одной из великих мировых держав, по крайней мере евразийской державой, и для этого она не должна отождествляться с какими-либо другими силами.
"Демонизировать Россию и приписывать ей возможности, которых она не имеет и не желает - это вне реальности", - добавил авторитетный аналитик.
Профессор международной политики в Университете Пантеон Христодулос Ялуридис также заявил, что Турция ведет собственную политическую игру.

"Россия не использует Турцию. У нее ни в коем случае нет такой цели, потому что ей это не нужно делать. На самом деле Турция открыта для России, и она ориентирована на то, чтобы играть с американцами, и по этой причине пытается политически шантажировать американского президента Дональда Трампа", - сказал эксперт.

"Американцев раздражает, что Россия развивается и что Турция сотрудничает с ней", - сказал профессор.
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