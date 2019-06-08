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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Речная рыба, ягоды и орехи из Югры заинтересовала партнеров в Китае

00:44
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© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Рыбная продукция из Ханты-Мансийского автономного округа заинтересовала китайских партнеров на IV международном ЭКСПО Шелкового пути, однако обслужить повседневный спрос будет непросто, заявила губернатор Югры Наталья Комарова РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума.
Делегация автономного округа, которую возглавляла Комарова, участвовала в мае в IV международном ЭКСПО Шелкового пути в китайском городе Сиань. Представители региона рассказали участникам выставки об экономическом, инвестиционном, культурном и туристическом потенциале Югры. Сообщалось, что китайскую сторону заинтересовали экологически чистая пищевая продукция югорских производителей и сувениры.
"Рыба понравилась китайским партнерам, а также продукция ее переработки. Еще орехи. Это непростая история, есть свои стандарты у страны, во-первых, а во-вторых, они заинтересованы в больших объемах. Сможем ли мы обслужить повседневный спрос? Для гурманов, может быть, для любителей экзотики, потому что объемы добычи речной рыбы ниже, чем морских", - подчеркнула Комарова.
Она также отметила, что югорские производители вышли на электронную площадку Alibaba и получили 192 запроса на свою продукцию. В частности, заявила губернатор, власти рассчитывают, что в Китае заинтересуются югорской ягодой.
"Предлагаем экологически чистую продукцию, и это ценится в том числе китайцами. Мы хотим также лесную ягоду плантационно выращивать - бруснику, морошку. Через Alibaba мы это предлагаем. Наши предприниматели затеяли этот проект плантационного разведения ягод, и сейчас очень важно, чтобы был спрос", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПетербургский международный экономический форум (фонд)Наталья КомароваХанты-Мансийский АОКитайЭкономика
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