Речная рыба, ягоды и орехи из Югры заинтересовала партнеров в Китае

"Рыба понравилась китайским партнерам, а также продукция ее переработки. Еще орехи. Это непростая история, есть свои стандарты у страны, во-первых, а во-вторых, они заинтересованы в больших объемах. Сможем ли мы обслужить повседневный спрос? Для гурманов, может быть, для любителей экзотики, потому что объемы добычи речной рыбы ниже, чем морских", - подчеркнула Комарова.