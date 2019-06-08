Компании из Югры и Китая планируют создать флот для гидроразрыва пласта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Компании из Югры и Китая планируют создание флота гидроразрыва пласта для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, заявила РИА Новости губернатор Наталья Комарова в ходе Петербургского форума.

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа в мае участвовала в IV международном ЭКСПО Шелкового пути, который прошел в китайском городе Сиань. Одной из тем, которую делегация Югры обсуждала с коллегами из Китая, были совместные разработки в сфере трудноизвлекаемых запасов нефти.

"Мы рассматривали строительство флота для гидроразрыва (пласта). Направление интересное. Фирма Jereh Group с китайской стороны - известная на рынке - работает в нескольких десятках стран, а с нашей стороны - компания "Ньютех Велл Сервис". Это оборудование для гидроразрыва пласта... Такое оборудование крайне нужно", - сказала Комарова.

По ее словам, как правило для добычи "трудной" нефти использовался флот иностранного производства, но с учетом санкций и других рычагов давления на российские предприятия существует необходимость его замены.

"Очень важно, чтобы это было технологически современное (решение), и тут интересы двух компаний совпадают, мы будем сопровождать локализацию производства этого оборудования", - добавила она.