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РИА Новости

МВД выпустило разъяснение по вопросам, возникшим у СМИ по делу Голунова

00:41
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© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сетиИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети
Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичный главк МВД опубликовал разъяснение, систематизировав ответы на возникшие у СМИ вопросы по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, включая путаницу с фотографиями с места обыска. Информация размещена на сайте ведомства.
В МВД подчеркнули, что информация, что сотрудники полиции при задержании якобы избили подозреваемого, не соответствует действительности. Представители Общественной наблюдательной комиссии, допущенные к Голунову, зафиксировали отсутствие у него следов побоев.
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Кроме того, в МВД опровергли сообщения о том, что задержанному не давали связаться с родственниками. Как разъяснили в ведомстве, после просьбы подозреваемого следователь позвонил по номеру телефона, указанному Голуновым, к делу также подключился адвокат.
В главке заявили, что информация о том, что подозреваемому не разрешили сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин, не соответствует действительности.
"На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием", - отметили в МВД.
В полиции также прокомментировали ситуацию с фотографиями, сделанными, как сообщалось изначально, в квартире задержанного. Как поясняется, вследствие допущенной сотрудником главка ошибки размещен комментарий, что все фотографии изъятых предметов сделаны при осмотре жилища задержанного. В действительности только один снимок сделан в квартире Голунова. По данному факту назначили служебную проверку.
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При этом в МВД выразили несогласие с утверждениями отдельных журналистов о "намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия".
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, помимо этого, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы".
Возбуждено уголовное дело, Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе".
В "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с корреспондентом "Медузы". Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ.
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