В ДТП в Дубае погибли граждане Индии, Пакистана, Ирландии и Омана

Автобус Mwasalat сообщением Маскат - Дубай, в котором находился 31 человек, попал в ДТП в четверг вечером при съезде с шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road в Дубае. По предварительным данным, водитель по ошибке въехал в запрещенную для автобусов зону с ограничением максимальной высоты транспортного средства. В результате крыша автобуса с левой стороны оказалась полностью снесена.

В общей сложности в ДТП погибло 17 человек, 15 из них - на месте происшествия, а еще двое - в больнице. В госпитале в Дубае по-прежнему остаются шесть пострадавших, один из которых - в критическом состоянии, восемь человек были отпущены по домам.