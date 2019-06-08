Канал RT вновь получил награду Клуба журналистов Мексики

МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Канал RT в пятницу был удостоен сразу двух наград Клуба журналистов Мексики - за рост в мультимедиа и разнообразии контента высокой социальной значимости, а колумнист Джон Акерман получил награду за свою колонку-мнение под названием "Битва за Мексику".

"С 2014 года мы регулярно получаем премии Клуба журналистов Мексики, и это одно из старейших подобных мероприятий в Латинской Америке, поэтому мы очень высоко ценим признание коллег", - заявил РИА Новости по окончании церемонии заместитель директора дирекции вещания на испанском языке RT Александр Лучанинов.

Он напомнил, что в 2014 и 2015 годах RT получило признание как лучший телеканал, в 2016 году – за освещение событий в Сирии, а в 2017 году было две премии, в том числе за борьбу за свободу слова. "За шесть лет мы пятый год получаем премии", - отметил Лучанинов.

По словам Лучанинова, для RT особенно приятно признание именно мексиканских коллег, зрителей и пользователей интернета, потому что Мексика всегда была для канала приоритетным направлением. "Мы каждый год фиксируем, что большинство посетителей нашего сайта и соцсетей в странах Латинской Америки – это пользователи из Мексики ", - подчеркнул он.