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РИА Новости

Канал RT вновь получил награду Клуба журналистов Мексики

00:38
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МЕХИКО, 8 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Канал RT в пятницу был удостоен сразу двух наград Клуба журналистов Мексики - за рост в мультимедиа и разнообразии контента высокой социальной значимости, а колумнист Джон Акерман получил награду за свою колонку-мнение под названием "Битва за Мексику".
"С 2014 года мы регулярно получаем премии Клуба журналистов Мексики, и это одно из старейших подобных мероприятий в Латинской Америке, поэтому мы очень высоко ценим признание коллег", - заявил РИА Новости по окончании церемонии заместитель директора дирекции вещания на испанском языке RT Александр Лучанинов.
Он напомнил, что в 2014 и 2015 годах RT получило признание как лучший телеканал, в 2016 году – за освещение событий в Сирии, а в 2017 году было две премии, в том числе за борьбу за свободу слова. "За шесть лет мы пятый год получаем премии", - отметил Лучанинов.
По словам Лучанинова, для RT особенно приятно признание именно мексиканских коллег, зрителей и пользователей интернета, потому что Мексика всегда была для канала приоритетным направлением. "Мы каждый год фиксируем, что большинство посетителей нашего сайта и соцсетей в странах Латинской Америки – это пользователи из Мексики ", - подчеркнул он.
Лучанинов сообщил, что каналу удалось расширить присутствие в телесетях после вхождения в сети Dish, Izzi и Totalplay. "Если брать интернет сайт, то мы каждый месяц в течение этого года фиксируем нахождение среди ведущих интернет-СМИ Мексики. Мы стабильно находимся в тройке, иногда занимая первое, иногда – второе, но не ниже третьего места. Стабильно мы лидируем в Мексике и среди испаноязычных сайтов международных телеканалов, таких как CNN, Telesur, BBC по посещению в интернете", - отметил он.
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