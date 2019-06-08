Суд в США арестовал планировавшего устроить теракт на Таймс-сквер мужчину

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Суд в нью-йоркском Бруклине выдал ордер на арест мужчины, который готовился устроить теракт в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, по подозрению в приобретении огнестрельного оружия со стертыми серийными номерами, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте министерства юстиции США.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции сообщал, что подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. По данным источников в полиции, мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.

"Как предполагается, Ашикул Алам (Ashiqul Alam) приобрел незаконное оружие в рамках своего плана по убийству сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц в террористическом акте на Таймс-сквер", - приводится в релизе заявление прокурора Ричарда Донохью.

По его словам, злоумышленник не знал, что покупает оружие у правительственных агентов, "которые следили за его планами и вмешивались, чтобы не дать этим планам перерасти в убийства и насилие".

"Предполагается, что господин Алам предпринял шаги по выполнению своего смертоносного порыва, приобретая оружие для убийства жителей Нью-Йорка, избранного должностного лица и нападения на полицейских", - цитирует минюст сотрудника ФБР Уильяма Суини.

Согласно сообщению минюста, предположительно, Алам неоднократно намеревался приобрести огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для теракта. Он выбирал между Таймс-сквер в Нью-Йорке или городом Вашингтон, планируя убийство высокопоставленного правительственного чиновника.