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РИА Новости

Месяц на МКС обойдется космическому туристу в $59 миллионов

00:15
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. Полет и месячное пребывание на Международной космической станции частного туриста может стоить более 59 миллионов долларов, сообщил в пятницу на брифинге финансовый директор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) Джефф Девит.
НАСА в пятницу объявило о расширении использования МКС коммерческими компаниями, в том числе об открытии орбитальной станции для комического туризма, производства и маркетинга. С 2020 года агентство планирует ежегодно отправлять на станцию две краткосрочные туристических миссии.
"Сейчас мы платим около 80 миллионов долларов за кресло для нашего астронавта за рейс… (С возобновлением полетов на американских кораблях) цена снизится до 58 миллионов долларов. Теоретически, я предполагаю, это то, что будут платить частные туристы за доставку (на МКС)", - сказал представитель ведомства.
При этом он оговорился, что точную цену будет устанавливать компания-владелец космического корабля.
Девит добавил, что за пребывание на орбите, в том числе питание и пользование системами жизнеобеспечения, турист будет платить уже НАСА. "Грубо говоря, это обходится в 35 тысяч долларов за ночь (около 1 миллиона за месяц)", - оценил он.
В космическом агентстве пояснили, что пока не планируют вовлечение туристов в работу по техническому обслуживанию МКС, такие задачи по-прежнему останутся за экипажем.
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