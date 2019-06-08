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РИА Новости

Откуда произошли панды и почему они едят бамбук

08:00
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© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
© РИА Новости / Михаил Сербин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. На этой неделе посетители Московского зоопарка увидели панд Диндин и Жуи, привезенных в столицу в конце апреля. Китайские специалисты передали животных по программе сохранения редкого вида. РИА Новости рассказывает о том, кто были предки панд, когда они перешли на бамбуковую диету и почему эти животные не похожи на остальных представителей семейства медвежьих.

Панды — коренные европейцы

Предки панд жили на территории Испании примерно 11,6 миллиона лет назад. Их клыки и коренные зубы могли справиться с твердой растительной пищей, а значит, диета хотя бы частично напоминала рацион современных гигантских панд. Это открытие палеонтологов — весомый аргумент в пользу того, что первые бамбуковые медведи появились в Западной Европе, а не в Китае.
Выдвинутую гипотезу, пусть и косвенно, подтверждают зубы возрастом девять-десять миллионов лет, обнаруженные французскими и испанскими учеными в окрестностях города Рудабанья на востоке Венгрии. Они напоминают имеющиеся у современных больших панд. Значит, виды как минимум принадлежат к одному роду. Анализ микротрещин и царапин зубной эмали показал, что древние панды, так же как и сегодняшние, питались твердыми побегами бамбука.
Древние панды Венгрии тоже питались мясом более мелких животных, если растительной пищи было недостаточно. Но это им не помогло — когда примерно пять миллионов лет назад климат на планете стал меняться, бамбуковые леса в Европе исчезли. В итоге ареал этих животных сузился до границ Центрального Китая.
© Abella et al. / PLOSЧелюсть и зубы самой древней панды на планете, извлеченные из отложений времен миоцена в Каталонии (Испания)
Челюсть и зубы древней панды Kretzoiarctos beatrix, извлеченные из отложений времен миоцена в Каталонии
© Abella et al. / PLOS
Челюсть и зубы самой древней панды на планете, извлеченные из отложений времен миоцена в Каталонии (Испания)

Панды не умеют переваривать бамбук

Большая панда — единственный медведь-вегетарианец в мире. Как правило, чтобы не умереть голодной смертью, ему надо съедать около 12 с половиной килограммов бамбука в день, ведь усваивается только 17 процентов потребляемой пищи. Недаром они проводят за едой по 14 часов в сутки.
Причина такой неэффективности проста — пищеварительная система панд неспособна перерабатывать листья и побеги бамбука. По подсчетам китайских ученых, эти животные перешли на растительную пищу всего двадцать тысяч лет назад — совсем недавно по меркам эволюции. За это время их пищеварительный тракт не успел измениться: он устроен примерно так же, как и у всеядных животных. У панд нет многокамерного желудка или удлиненной тонкой кишки, где происходит переработка растений. Нет и особых генов, отвечающих за выработку ферментов, необходимых для переваривания растительных волокон.
Извлекать хоть какие-то питательные вещества из побегов и листьев бамбука медведям помогают бактерии, обитающие в их кишечниках — стрептококки, кишечные палочки и шигеллы.
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Организм панд находится в постоянной спячке

Панды извлекают в разы меньше энергии из пищи, чем, например, коровы или овцы, и не умереть на растительной диете им удается только благодаря особому метаболизму. Как оказалось, организму панд требуется только 1100 килокалорий в день. Это около 37 процентов энергии, которую потребляют млекопитающие таких же размеров и массы. Подобная экономичность не характерна больше ни для одного вида животных, кроме ленивцев с их специфическим образом жизни.
В отличие от ленивцев панды довольно активны, хотя и двигаются меньше и медленнее, чем другие медведи. Кроме того, температура их тела ниже, чем у остальных млекопитающих, но недотягивает до той, что характерна для впавших в спячку или анабиоз животных. Главный секрет экономии энергии — низкая скорость обмена веществ, возникшая благодаря "поломке" в гене DUOX2. Он участвует в синтезе гормонов щитовидной железы — тироксина и трийодтиронина. Уровни этих веществ в организме панд даже ниже, чем у бурого медведя, ушедшего в зимнюю спячку.
У бамбуковых медведей самые энергозатратные органы — мозг, печень и почки — меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая их размеры. Масса головного мозга примерно на 20 процентов меньше ожидаемой, а вес почек и печени — на 25 и 37 процентов соответственно. Все это позволяет большим пандам выживать, питаясь только листьями и побегами бамбука, даже несмотря на то, что кишечник не в состоянии их нормально переварить.
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У панд на лапах по шесть пальцев

Панды стали строгими вегетарианцами примерно 20 тысяч лет назад. Если пищеварительная система за это время не успела приспособиться к переработке жестких растительных волокон, то лапы значительно изменились. Для того чтобы тонкие стебли бамбука не выпадали из широких медвежьих конечностей, у панд появился дополнительный "большой палец". Он развился из сесамовидной кости запястья.
Этот палец есть на всех лапах панды, но на передних он значительно больше. Впрочем, полноценно двигать им животное все равно не может, он только помогает удерживать бамбук в лапе во время еды.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / DonyaNedomamДополнительный "большой палец" панды развился из сесамовидной кости запястья
Большой палец панды
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / DonyaNedomam
Дополнительный "большой палец" панды развился из сесамовидной кости запястья
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пандыКитайЕвропаРИА Наука
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