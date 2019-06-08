Мы все умрём. Мир после людей

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Мир после людей

Хрупкая штука – человечество. Войны, эпидемии, изменения климата, сбои техники, угрозы из космоса – только в рамках этого подкаста мы разобрали уже почти двадцать сценариев, после которых люди могут исчезнуть с лица Земли. А вот что будет после? Мы редко задумываемся, что будет после нас. Но какой станет Земля, если человечество вдруг исчезнет?