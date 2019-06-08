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РИА Новости

Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную

08:00
19949
© Фото : предоставлено коллегамиСергей Болтунов
Сергей Болтунов
© Фото : предоставлено коллегами
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Пензенской области 57-летний сотрудник радиозавода Сергей Болтунов ценой собственной жизни спас беременную женщину от убийцы. По словам родственников погибшего, 32-летний житель села Бессоновка выкопал в лесу яму, отвез туда свою девушку и прострелил ей ногу. Болтунов проезжал мимо и попытался остановить вооруженного преступника, однако был убит выстрелом в грудь. Пострадавшая лишилась ноги, но выжила. О том, как развивались события, — в материале РИА Новости.

Последний отпуск

Утро 3 июня началось для Сергея Болтунова как обычно — с домашних хлопот. "У дяди Сережи был первый день отпуска, но уже с шести часов он был на ногах: кормил скотину, вспахивал огород, а после поехал за грибами, — рассказывает РИА Новости племянница погибшего Инна Митрофанова. — Он очень любил природу, знал в здешних местах все тропы".
По словам Инны, Болтунов направлялся в лесополосу, которую местные жители между собой называют Барабинским садом, но до места так и не добрался. По дороге он услышал выстрел и громкий женский крик. Подъехав ближе, в нескольких метрах от проезжей части Болтунов увидел вооруженного мужчину и истекающую кровью девушку с простреленной ногой.
© Фото : СУ СКР по Пензенской областиМашина Сергея Болтунова
Машина Сергея Болтунова
© Фото : СУ СКР по Пензенской области
Машина Сергея Болтунова
"Сергей остановился и вышел из машины, — продолжает племянница. — Он попытаться поговорить с хулиганом, но тот сразу выстрелил ему в грудь. Ранение оказалось смертельным. После этого стрелок завернул труп в черный мешок, перенес его в багажник дядиной машины, которую отогнал подальше от дороги".
Как рассказали РИА Новости жители Бессоновки, кровавую расправу устроил 32-летний Сергей Архангельский. "Он явно не дружит с головой, и проявляется это довольно часто — как по пьянке, так и на трезвую голову", — говорят сельчане. По их словам, Архангельский очень агрессивен и по любому поводу может кинуться в драку.
В то утро дебошир в очередной раз серьезно поругался со своей сожительницей — 29-летней Светланой. Силой затолкал ее в машину и повез в лес. "Причем накануне в этом месте Архангельский вырыл яму и запасся специальными патологоанатомическими пакетами. Возможно, хотел расправиться с сожительницей, но ему помешали, — добавляет Митрофанова. — Застрелив дядю, он отвез девушку в местную больницу. При этом на вопрос медиков о причинах ранения потерпевшая ответила, что на курок нажала сама. Якобы случайно. Однако, когда Свету везли в операционную, она шепотом успела сообщить врачу, кто в нее стрелял. Видимо, сильно боялась Сергея".
© Фото : СУ СКР по Пензенской областиГильза, найденная на месте убийства
Гильза, найденная на месте убийства
© Фото : СУ СКР по Пензенской области
Гильза, найденная на месте убийства
Медики вызвали полицейских, которые и задержали Архангельского в приемном покое больницы. Тот сразу во всем сознался.

Тяжкие последствия

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
"По предварительным данным, подозреваемый на машине вывез сожительницу в лесные посадки на территории села Бессоновка, где в ходе конфликта выстрелил ей в ногу из имевшегося при себе ружья, — сообщили в СУ СКР по Пензенской области. — В тот момент, когда он вытащил девушку из салона, к ним на автомобиле подъехал житель села Грабово. Он решил выяснить, что происходит, и начал подходить ближе. В этот момент подозреваемый его застрелил". При этом оружием он владел официально.
© Фото : предоставлено жителями БессоновкиСергей Архангельский
Сергей Архангельский
© Фото : предоставлено жителями Бессоновки
Сергей Архангельский
По решению Бессоновского районного суда, ближайшие два месяца Архангельский проведет в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Жизни Светланы сейчас ничто не угрожает, однако врачам пришлось ампутировать ей полноги. Также, по словам местных жителей, девушка, находящаяся на втором месяце беременности, может потерять ребенка.
Похороны Болтунова прошли в минувшую среду. "Проводить дядю в последний путь пришли сотни человек: жители села, коллеги с завода. Для жителей Бессоновки это настоящая трагедия — ведь Сергей помогал очень многим, например возил старушкам молоко, — рассказывает Митрофанова. — Пришла даже мама пострадавшей Светы. Она просила у нас прощения и говорила, что дядя спас ее дочь от смерти. Другой бы просто мог проехать мимо".
У погибшего остались жена-инвалид, престарелая мать, дочь и два внука.
© Фото : СУ СК по Пензенской областиОсмотр места происшествия
Осмотр места происшествия
© Фото : СУ СК по Пензенской области
Осмотр места происшествия

Пожертвовал собой

Напомним, что за два дня до инцидента в Бессоновке в подмосковном микрорайоне Путилково погиб спецназовец Никита Белянкин, который также заступился за незнакомого человека. Он гулял с девушкой, когда увидел, как полтора десятка хулиганов избивают двух прохожих. Молодой человек достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух в надежде отпугнуть нападавших. Однако те сразу переключились на Белянкина: повалили, стали пинать, а потом пустили в ход нож.
"Мы сидели на скамейке неподалеку, — рассказывает РИА Новости очевидец происшествия Светлана Соколова. — Сначала услышали крики, потом из-за угла показалась толпа, гнавшая по тротуару парня. Как потом выяснилось, это был Никита. Вскоре он упал, а нападавшие разбежались".
© Стоп-кадр видео RuptlyЦветы на месте убийства Никиты Белянкина
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
© Стоп-кадр видео Ruptly
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
Соколова одной из первых бросилась к пострадавшему, но помочь не смогла — нож прошел в нескольких миллиметрах от сердца. Спецназовец скончался через несколько секунд на руках у своей девушки.
Четверых подозреваемых в этом преступления нашли в считаные дни и заключили под стражу. Еще троих задержали в пятницу. По данным СК, следователи уже установили, кто нанес Белянкину смертельный удар ножом, и предъявили ему обвинение.
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