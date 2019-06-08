В Риме мэрия занялась масштабной реставрацией парков и скверов

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В Риме началась масштабная реставрация городских парков, скверов и вилл, В Риме началась масштабная реставрация городских парков, скверов и вилл, сообщает "ЕвроПульс".

Работы будут проведены в 20 основных зеленых местах города, в том числе и в туристическом центре, например, вокруг Колизея. Планируется, что реставрация завершится к концу 2019 года.

Мэрия назвала работы "ресайклингом парков": стволы деревьев покрасят белой краской, защищая от паразитов, в зеленых зонах установят новые урны и туалеты, а также камеры видеонаблюдения и указатели на нескольких языках. Кроме того, мэрия планирует обновить скамейки и фонтаны.