Крис Хемсворт: верю, что среди нас есть привидения и призраки

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В среду, 12 июня, в российский прокат выйдет экшн-комедия "Люди в черном: Интернэшнл" — новая картина про агентство, контактирующее с инопланетными цивилизациями и охраняющее землян от их угроз. Уилла Смита и Томми Ли Джонса сменил дуэт опытного агента Эйч (Крис Хемсворт) и новичка М (Тесса Томпсон).

Героям предстоит спасти мир, не изменяя себе: они по-прежнему используют супергеройский арсенал высокотехнологичных гаджетов, новейшие автомобили и соблюдают строгий дресс-код — всегда и везде появляются только в черных костюмах.

Накануне премьеры австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильмам "Мстители", "Тор", "Гонка", приехал в Москву. В интервью РИА Новости он рассказал о контактах с пришельцами, о том, какое воспоминание ему дороже всего и как он относится к имиджу главного красавца Голливуда.

— В последнее время в Голливуде снимают много ремейков. Как вы считаете, это связано с отсутствием хороших сценариев или причина в другом?

— Ха, ну я бы так не сказал! Даже если фильм основан на событиях уже известной франшизы, все-таки в сценарии заложена своя идея. Он вдохновлен новыми, другими мыслями или событиями и содержит иной замысел. Кроме того, речь не обязательно идет о дословном повторении одной и той же серии картин, уже знакомых зрителям.

© предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" © предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Для меня самое важное — заставить публику встать с дивана и прийти в кинотеатр. Это делать все сложнее: люди предпочитают оставаться дома и смотреть фильмы на онлайн-платформах. Надо увлечь публику, поэтому сейчас главное дело — за сценарием.

— То есть вы не колебались, получив предложение сыграть в "Люди в черном: Интернэшнл"?

— Я фанат франшизы "Людей в черном" с самого ее начала! Это было невероятное приключение. Мой персонаж — агент Эйч — отличается от всех героев, которых я играл раньше: он остроумный, современный. Да и носить костюм месяцами на съемках оказалось довольно привлекательным.

© предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" © предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

Ну и, кроме того, здорово, что в основе нашего нового фильма лежит своя, совершенно новая история, пусть она и происходит в рамках уже прославленной вселенной.

— А приходилось ли вам сталкиваться со сверхъестественным?

— Мне нравится верить, что в повседневности существует нечто необъяснимое. Здорово ощущать, насколько наша Вселенная огромна и неизведанна. Оптимист во мне убежден, что среди нас есть привидения и призраки.

Сам я, правда, не встречался с ними, а вот моя маленькая дочь, кажется, видела одного. Несколько лет назад мы снимали коттедж в Англии, это здание старинной конюшни, XIV век. Однажды ночью она стояла у окна, разглядывая что-то в темноте. Я спросил, что она делает, ведь там ничего не было видно, и дочь стала показывать пальцем во двор, повторяя: "Смотри, там лошадь, вон же она". Но там никого не было! Да, такой вот интересный случай был.

© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR Актер Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве © Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR Актер Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве

— Если бы вы встретили "Людей в черном" в реальной жизни и они собрались стереть вам память, какое воспоминание вы бы хотели сохранить?

— Ох, это очень сложно. Вообще, много таких! Но, вероятно, это недавнее время, проведенное с моими детьми — пятилетними сыновьями и семилетней дочерью. Сначала ты оберегаешь каждый их шаг, следишь, чтобы они не натворили дел, а сейчас они в таком возрасте, когда становятся самостоятельными. Мне так нравится наблюдать за общением этих трех совершенно разных маленьких личностей. Так что да, я бы не хотел это забыть.

© предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл" © предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"

— Крис, в медиапространстве у вас имидж идеального красавца. В фильме тоже есть несколько шуток на этот счет. Вас это не задевает?

— Честно говоря, мне кажется смешным, что люди считают меня привлекательным в реальной жизни. Лично мне нравятся смешные люди с чувством юмора, их доброта, а еще те, кто наслаждаются жизнью и уважают других. То есть те качества, благодаря которым тебе становится комфортно и которые заставляют тебя чувствовать тепло.

© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR Актер Крис Хемсворт в Москве © Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR Актер Крис Хемсворт в Москве