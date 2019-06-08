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РИА Новости
Культура

Крис Хемсворт: верю, что среди нас есть привидения и призраки

08:00
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© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPRАктер Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В среду, 12 июня, в российский прокат выйдет экшн-комедия "Люди в черном: Интернэшнл" — новая картина про агентство, контактирующее с инопланетными цивилизациями и охраняющее землян от их угроз. Уилла Смита и Томми Ли Джонса сменил дуэт опытного агента Эйч (Крис Хемсворт) и новичка М (Тесса Томпсон).
Героям предстоит спасти мир, не изменяя себе: они по-прежнему используют супергеройский арсенал высокотехнологичных гаджетов, новейшие автомобили и соблюдают строгий дресс-код — всегда и везде появляются только в черных костюмах.
Накануне премьеры австралийский актер Крис Хемсворт, известный по фильмам "Мстители", "Тор", "Гонка", приехал в Москву. В интервью РИА Новости он рассказал о контактах с пришельцами, о том, какое воспоминание ему дороже всего и как он относится к имиджу главного красавца Голливуда.
— В последнее время в Голливуде снимают много ремейков. Как вы считаете, это связано с отсутствием хороших сценариев или причина в другом?
— Ха, ну я бы так не сказал! Даже если фильм основан на событиях уже известной франшизы, все-таки в сценарии заложена своя идея. Он вдохновлен новыми, другими мыслями или событиями и содержит иной замысел. Кроме того, речь не обязательно идет о дословном повторении одной и той же серии картин, уже знакомых зрителям.
© предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Кадр из фильма Люди в черном: Интернэшнл
© предоставлено пресс-службой WDSSPR
Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Для меня самое важное — заставить публику встать с дивана и прийти в кинотеатр. Это делать все сложнее: люди предпочитают оставаться дома и смотреть фильмы на онлайн-платформах. Надо увлечь публику, поэтому сейчас главное дело — за сценарием.
— То есть вы не колебались, получив предложение сыграть в "Люди в черном: Интернэшнл"?
— Я фанат франшизы "Людей в черном" с самого ее начала! Это было невероятное приключение. Мой персонаж — агент Эйч — отличается от всех героев, которых я играл раньше: он остроумный, современный. Да и носить костюм месяцами на съемках оказалось довольно привлекательным.
© предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Кадр из фильма Люди в черном: Интернэшнл
© предоставлено пресс-службой WDSSPR
Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Ну и, кроме того, здорово, что в основе нашего нового фильма лежит своя, совершенно новая история, пусть она и происходит в рамках уже прославленной вселенной.
— А приходилось ли вам сталкиваться со сверхъестественным?
— Мне нравится верить, что в повседневности существует нечто необъяснимое. Здорово ощущать, насколько наша Вселенная огромна и неизведанна. Оптимист во мне убежден, что среди нас есть привидения и призраки.
Сам я, правда, не встречался с ними, а вот моя маленькая дочь, кажется, видела одного. Несколько лет назад мы снимали коттедж в Англии, это здание старинной конюшни, XIV век. Однажды ночью она стояла у окна, разглядывая что-то в темноте. Я спросил, что она делает, ведь там ничего не было видно, и дочь стала показывать пальцем во двор, повторяя: "Смотри, там лошадь, вон же она". Но там никого не было! Да, такой вот интересный случай был.
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPRАктер Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
Актер Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR
Актер Крис Хемсворт на пресс-конференции в Москве
— Если бы вы встретили "Людей в черном" в реальной жизни и они собрались стереть вам память, какое воспоминание вы бы хотели сохранить?
— Ох, это очень сложно. Вообще, много таких! Но, вероятно, это недавнее время, проведенное с моими детьми — пятилетними сыновьями и семилетней дочерью. Сначала ты оберегаешь каждый их шаг, следишь, чтобы они не натворили дел, а сейчас они в таком возрасте, когда становятся самостоятельными. Мне так нравится наблюдать за общением этих трех совершенно разных маленьких личностей. Так что да, я бы не хотел это забыть.
© предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
Кадр из фильма Люди в черном: Интернэшнл
© предоставлено пресс-службой WDSSPR
Кадр из фильма "Люди в черном: Интернэшнл"
— Крис, в медиапространстве у вас имидж идеального красавца. В фильме тоже есть несколько шуток на этот счет. Вас это не задевает?
— Честно говоря, мне кажется смешным, что люди считают меня привлекательным в реальной жизни. Лично мне нравятся смешные люди с чувством юмора, их доброта, а еще те, кто наслаждаются жизнью и уважают других. То есть те качества, благодаря которым тебе становится комфортно и которые заставляют тебя чувствовать тепло.
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPRАктер Крис Хемсворт в Москве
Актер Крис Хемсворт в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR
Актер Крис Хемсворт в Москве
И это в определенном смысле относится к моему персонажу, агенту Эйч. Героиня Тессы (Томпсон, агента М. — Прим. ред.) сначала замечает его обольстительность, но только на первых порах. Лично мне очень понравилось в этом персонаже то, что он не просто красивая картинка в идеальном костюме. Ведь у него целый набор положительных качеств, а в его натуре чувствуется дух приключений.
Актер Крис Хемсворт
4 июня, 15:07
Крис Хемсворт заявил, что временно покидает Голливуд
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Marvel ComicsАвстралияСШАКультураУилл СмитАнглияМосква
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