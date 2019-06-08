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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

9 июня: католики и лютеране празднуют Пятидесятницу

10:00
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Религиозные праздники 9 июня
Пятидесятница (Сошествие Святого Духа)
Пятидесятница (Сошествие Святого Духа)В западной христианской традиции с XIV века праздники Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Троицы, которая празднуется неделю спустя, разделены.
В Деяниях святых апостолов рассказывается, что после сошествия Святого Духа в этот день апостол Петр произнес свою первую проповедь, обратив в веру и крестив 3000 человек. Поэтому к вечерней мессе этого дня (в день сошествия Святого Духа служится две мессы по различному чину — в субботу вечером и в воскресенье днем) обычно приурочивались массовые крещения.
В Римско-католической церкви этот праздник по своему значению приравнивается к Пасхе. Праздничную мессу Пятидесятницы священники служат в красных облачениях – в напоминание об "огненных языках", сошедших на апостолов. )
А православные чтут память праведного Иоанна Русского
Святой Иоанн зовется Русским, потому что родился в Малороссии. В 1712 году его забрали рекрутом в петровскую армию, и в бесславном для русской армии Прутском походе он вместе со множеством других солдат попал в турецкий плен и в Константинополе на невольничьем рынке был продан начальнику турецкой кавалерии, который увез его к себе в Каппадокию, в селение Прокопи.
Для начала всех пленников-христиан попытались насильно, под пытками, обратить в ислам. Многие не выдержали. Кроме того, в Османской империи это был единственный способ снова получить статус свободного человека. Но Иоанн выбрал другой путь. Согласно житию, он сказал своему хозяину: "Я пленник этой войны, и я – в твоих руках. Но ты пленил мое тело, а не мою душу. Я готов выполнять ту работу, которую ты прикажешь, но не отрекусь от Христа, даже если ты лишишь меня жизни".
Именно за сознательный выбор исповеднического пути Иоанна Русского особенно любят и почитают православные греки.
Оставшись рабом, он без ропота испил горькую чашу унижений и истязаний. Работал он в хлеву – чистил навоз, там же и спал, снося насмешки и побои, и тайком ходил к священнику-греку исповедоваться и причащаться.
Хозяин Иоанна не был изувером, это был правоверный мусульманин, который с годами понял, что в его доме живет праведник, и даже связал с этим свое собственное процветание. Он предлагал Иоанну перебраться жить в дом, но тот сам отказался – в хлеву по ночам он мог без помех молиться.
27 мая (9 июня по новому стилю) 1730 года, в день его кончины, к нему позволили прийти священнику, и тот, вложив Святые Дары в яблоко с вырезанной сердцевиной, успел его причастить. Хозяин сам передал его тело местным христианам, чтобы они похоронили его по своему обычаю при местной церкви. А через три года его нетленные мощи открыли и, положив в раку, перенесли в храм.
В конце 1898 году на средства русского Свято-Пантелеимонова афонского монастыря в Прокопи построили храм во имя святого праведного Иоанна Русского и перенесли его мощи туда. А когда в 1924 году после поражения греков в греко-турецкой войне греки из Анатолии переехали на остров Эвбея, они забрали святыню с собой.
В 1962 году по решению Греческой церкви и государства было создано Общество во имя святого Иоанна Русского и рядом с храмом, в котором покоятся его мощи, построены два пансионата для паломников, два приюта для сирот и богодельня.
По словам настоятеля церкви Иоанна Русского на Эвбее протопресвитера Иоанна Вернезоса, 800 тысяч греков приезжают туда на поклонение, а в последние годы к ним добавились еще и тысячи паломников из России. Детей, крещеных в этом храме, греки называют "росопула" — "русские дети", дети Иоанна Русского.
В 1962 году Иоанн Русский был включен в календарь Русской православной церкви, а в 2004 году в Москве, в Кунцеве, был построен первый в России деревянный храм во имя этого святого.
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