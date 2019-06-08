Что обязательно нужно увидеть в Грузии

"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры", — писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Эти объятия двух рек хорошо видны с горы, где стоит монастырь Джвари. Арагви — чистая и бирюзовая, а Кура — мутная и темная. Такое впечатление, что в воде смешали акварельные краски.