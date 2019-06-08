Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-08T08:00Z
https://ria.ru/20190608/1555215138.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/31/1555213116_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_19e2b87018766a40fa3dc88726fdd1d6.jpg
РИА Новости
Туризм

Что обязательно нужно увидеть в Грузии

08:00
5686
Грузия — страна легенд, вина и мудрости. Гостеприимная земля притягивает своей историей, природой, особой атмосферой. Побывать в Тбилиси, Кахетии, Алазанской долине и, конечно, посмотреть на слияние рек Арагви и Куры — мечта многих туристов.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Знакомство с Грузией гости нередко начинают с канатной дороги в Тбилиси. С высоты птичьего полета открывается захватывающий вид на Старый город. Наверху можно погулять в тени аллей Ботанического сада.

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии
1 из 16

Знакомство с Грузией гости нередко начинают с канатной дороги в Тбилиси. С высоты птичьего полета открывается захватывающий вид на Старый город. Наверху можно погулять в тени аллей Ботанического сада.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Мост Мира с недавних пор стал еще одной визитной карточкой Тбилиси. Он был построен в 2010 году и теперь связывает два района — Старый город и парк Рике в районе Авлабари.

Мост Мира в Тбилиси
2 из 16

Мост Мира с недавних пор стал еще одной визитной карточкой Тбилиси. Он был построен в 2010 году и теперь связывает два района — Старый город и парк Рике в районе Авлабари.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Абанотубани — старинный район серных бань. Первые сооружения появились здесь еще в XVI веке.

Это уникальный архитектурный памятник в восточном стиле с минаретами, голубыми изразцами и стрельчатыми фасадами.

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси
3 из 16

Абанотубани — старинный район серных бань. Первые сооружения появились здесь еще в XVI веке.

Это уникальный архитектурный памятник в восточном стиле с минаретами, голубыми изразцами и стрельчатыми фасадами.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Испытать на себе целительное воздействие природных серных источников можно прямо в центре Тбилиси.

Когда-то в Абанотубанях не только мылись и оздоравливались, но и давали званые обеды, совершали сделки и даже устраивали смотрины невест.

Исторический район Абанотубани в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках
4 из 16

Испытать на себе целительное воздействие природных серных источников можно прямо в центре Тбилиси.

Когда-то в Абанотубанях не только мылись и оздоравливались, но и давали званые обеды, совершали сделки и даже устраивали смотрины невест.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори.

Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори и Тбилиси
5 из 16

Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Древний город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер, из которых сохранились 150.

Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори и Тбилиси
6 из 16

Древний город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер, из которых сохранились 150.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Кура — самая полноводная река в Грузии. Впадает в Каспийское море, ее бассейн охватывает территорию нескольких государств. Кура берет начало в горах, и больше всего воды в нее поступает благодаря тающему снегу.

Окрестности Реки Куры в Грузии
7 из 16

Кура — самая полноводная река в Грузии. Впадает в Каспийское море, ее бассейн охватывает территорию нескольких государств. Кура берет начало в горах, и больше всего воды в нее поступает благодаря тающему снегу.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Дом, в котором родился Иосиф Сталин, и музей, посвященный руководителю Советского государства, по-прежнему привлекают туристов. В экспозиции музея много вещей, принадлежащих Сталину, в том числе мебель из его рабочих кабинетов и подарки. Есть и личный железнодорожный салон-вагон генералиссимуса, в котором он совершал поездки на Тегеранскую и Ялтинскую конференции.

Посетители в музее Сталина в городе Гори в Грузии
8 из 16

Дом, в котором родился Иосиф Сталин, и музей, посвященный руководителю Советского государства, по-прежнему привлекают туристов. В экспозиции музея много вещей, принадлежащих Сталину, в том числе мебель из его рабочих кабинетов и подарки. Есть и личный железнодорожный салон-вагон генералиссимуса, в котором он совершал поездки на Тегеранскую и Ялтинскую конференции.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Замок Греми, построенный в XVI веке, — популярный туристический объект в Кахетии. Крепость с церковью Архангелов — все, что осталось от некогда процветающего города Греми, столицы Кахетинского царства.

Замок Греми в регионе Кахетия в Грузии
9 из 16

Замок Греми, построенный в XVI веке, — популярный туристический объект в Кахетии. Крепость с церковью Архангелов — все, что осталось от некогда процветающего города Греми, столицы Кахетинского царства.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Кахетия — главный винодельческий регион страны. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие воды и лесов, разнообразная природа. В орошаемой реками Алазанской долине растет виноград, из которого готовят знаменитое полусладкое красное вино с приятным, свежим букетом и бархатистым, гармоничным вкусом.

Виноградники в Алазанской долине в регионе Кахетия в Грузии
10 из 16

Кахетия — главный винодельческий регион страны. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие воды и лесов, разнообразная природа. В орошаемой реками Алазанской долине растет виноград, из которого готовят знаменитое полусладкое красное вино с приятным, свежим букетом и бархатистым, гармоничным вкусом.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Посетители кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета в Грузии.

Посетители Кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета в Грузии
11 из 16

Посетители кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета в Грузии.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Монастырский храм Джвари, увековеченный Лермонтовым в поэме "Мцыри", — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке. Название Джвари (в переводе с грузинского "крест") храм получил не случайно. По старинному преданию, именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.

Монастырь Джвари в городе Мцхета в Грузии
12 из 16

Монастырский храм Джвари, увековеченный Лермонтовым в поэме "Мцыри", — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке. Название Джвари (в переводе с грузинского "крест") храм получил не случайно. По старинному преданию, именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры", — писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Эти объятия двух рек хорошо видны с горы, где стоит монастырь Джвари. Арагви — чистая и бирюзовая, а Кура — мутная и темная. Такое впечатление, что в воде смешали акварельные краски.

Окрестности города Мцхета. Место слияния рек Кура и Арагви
13 из 16

"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры", — писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Эти объятия двух рек хорошо видны с горы, где стоит монастырь Джвари. Арагви — чистая и бирюзовая, а Кура — мутная и темная. Такое впечатление, что в воде смешали акварельные краски.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

"Киндзмараули" — одно из самых известных грузинских вин. Напиток, получаемый из винограда сорта "саперави", отличается несвойственным для Грузии полусладким вкусом. Туристы могут посетить винный завод в городе Кварели и продегустировать это изысканное вино.

Винный завод Киндзмараули в городе Кварели в Грузии
14 из 16

"Киндзмараули" — одно из самых известных грузинских вин. Напиток, получаемый из винограда сорта "саперави", отличается несвойственным для Грузии полусладким вкусом. Туристы могут посетить винный завод в городе Кварели и продегустировать это изысканное вино.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Церковь Святого Георгия — одна из главных достопримечательностей солнечного города Сигнахи. Храм выполнен в традиционном стиле, присущем армянской культовой архитектуре. Фасад украшен изящными арками и кирпичными рельефами, внутри — фрески и оригинальная лепнина. Высокая колокольня храма видна из любой точки города.

Окрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
15 из 16

Церковь Святого Георгия — одна из главных достопримечательностей солнечного города Сигнахи. Храм выполнен в традиционном стиле, присущем армянской культовой архитектуре. Фасад украшен изящными арками и кирпичными рельефами, внутри — фрески и оригинальная лепнина. Высокая колокольня храма видна из любой точки города.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Городок Сигнахи с его узкими извилистыми улочками, маленькими отелями и вкуснейшим грузинским вином считается одним из самых романтичных уголков Грузии. Местные жители называют его городом любви. Дворец бракосочетаний работает в Сигнахи круглосуточно — жениться здесь можно даже ночью.

Окрестности города Сигнаги в Грузии
16 из 16

Городок Сигнахи с его узкими извилистыми улочками, маленькими отелями и вкуснейшим грузинским вином считается одним из самых романтичных уголков Грузии. Местные жители называют его городом любви. Дворец бракосочетаний работает в Сигнахи круглосуточно — жениться здесь можно даже ночью.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
3002009
ТуризмТуризмГрузия
Рекомендуем
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Эксперты выяснили, сколько денег российские туристы тратят за рубежом
РИА
Новости
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Максим Орешкин: при резком росте кредитования есть риск внезапной остановки
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
Мадонна "сожгла" рэпера-трансвестита в новом клипе
Американский авианосец Abraham Lincoln в Суэцком канале. 9 мая 2019
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе, сообщили СМИ
Лента
новостей
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Самовыдвиженцы, журналисты, спортсмены. Кто и зачем идет в Мосгордуму
Город Тропея в провинции Вибо-Валентия региона Калабрия, Италия
Эксперты рассказали, какие курорты выбирают россияне в Италии
Указатель туалета
В Китае кафе привлекает посетителей креативными туалетами
Туристы
Эксперты рассказали, как путешествуют российские пенсионеры
Израильская актриса Гал Гадот
"Чудо-женщина" Галь Гадот померила золотую броню
Актер Сергей Безруков во время интервью в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 10 июня 2018
Сергей Безруков поздравил А.С. Пушкина с днем рождения
Инновации решают
Инновации решают: зачем нужна Мобильная Электронная Подпись
Протарас, Кипр
Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
Кадр из фильма Рокетмен
Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино
Бывший начальник УМВД России по г. Курску Николай Зайцев (справа)
"Устроил беспредел, как в 90-е": за что судят экс-главу УВД Курска
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Минск хочет договориться с Россией о компенсации из-за налогового маневра
12:14Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
12:07В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
12:06Сын Бари Алибасова рассказал о состоянии продюсера
12:01В Белоруссии рассказали о проблемных сферах в интеграции с Россией
11:59Российские турагенты рассказали о своих любимых странах
11:57В Минздраве оценили перспективы проекта об онлайн-торговле лекарствами
11:57Ученые назвали способ понизить артериальное давление
11:54Вице-президент Венесуэлы анонсировал визит в страну российской делегации
11:53В Роспотребнадзоре назвали возможную причину отравления людей в Дзержинске
11:53Филиппины рассчитывают на встречу Путина и Дутерте до конца года
11:52СК опубликовал кадры задержания депутата заксобрания Красноярского края
11:51В Алтайском крае открывается международный туристско-спортивный фестиваль
11:49На Синае ликвидировали экстремистов, причастных к нападению на полицейских
11:47При пожаре в свердловской колонии пострадало одно жилое помещение
11:47Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
11:45В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за жары
11:43Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты России и Белоруссии
11:43В Киргизии митингующие потребовали прекратить политические преследования
11:29Демпартия Молдавии обвинила Додона в предательстве
Лента новостейМолния