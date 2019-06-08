Что обязательно нужно увидеть в Грузии

Знакомство с Грузией гости нередко начинают с канатной дороги в Тбилиси. С высоты птичьего полета открывается захватывающий вид на Старый город. Наверху можно погулять в тени аллей Ботанического сада.
Знакомство с Грузией гости нередко начинают с канатной дороги в Тбилиси. С высоты птичьего полета открывается захватывающий вид на Старый город. Наверху можно погулять в тени аллей Ботанического сада.
Мост Мира с недавних пор стал еще одной визитной карточкой Тбилиси. Он был построен в 2010 году и теперь связывает два района — Старый город и парк Рике в районе Авлабари.
Мост Мира с недавних пор стал еще одной визитной карточкой Тбилиси. Он был построен в 2010 году и теперь связывает два района — Старый город и парк Рике в районе Авлабари.
Абанотубани — старинный район серных бань. Первые сооружения появились здесь еще в XVI веке.
Это уникальный архитектурный памятник в восточном стиле с минаретами, голубыми изразцами и стрельчатыми фасадами.
Абанотубани — старинный район серных бань. Первые сооружения появились здесь еще в XVI веке.
Это уникальный архитектурный памятник в восточном стиле с минаретами, голубыми изразцами и стрельчатыми фасадами.
Испытать на себе целительное воздействие природных серных источников можно прямо в центре Тбилиси.
Когда-то в Абанотубанях не только мылись и оздоравливались, но и давали званые обеды, совершали сделки и даже устраивали смотрины невест.
Испытать на себе целительное воздействие природных серных источников можно прямо в центре Тбилиси.
Когда-то в Абанотубанях не только мылись и оздоравливались, но и давали званые обеды, совершали сделки и даже устраивали смотрины невест.
Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори.
Пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, в окрестностях города Гори.
Древний город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер, из которых сохранились 150.
Древний город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер, из которых сохранились 150.
Кура — самая полноводная река в Грузии. Впадает в Каспийское море, ее бассейн охватывает территорию нескольких государств. Кура берет начало в горах, и больше всего воды в нее поступает благодаря тающему снегу.
Кура — самая полноводная река в Грузии. Впадает в Каспийское море, ее бассейн охватывает территорию нескольких государств. Кура берет начало в горах, и больше всего воды в нее поступает благодаря тающему снегу.
Дом, в котором родился Иосиф Сталин, и музей, посвященный руководителю Советского государства, по-прежнему привлекают туристов. В экспозиции музея много вещей, принадлежащих Сталину, в том числе мебель из его рабочих кабинетов и подарки. Есть и личный железнодорожный салон-вагон генералиссимуса, в котором он совершал поездки на Тегеранскую и Ялтинскую конференции.
Дом, в котором родился Иосиф Сталин, и музей, посвященный руководителю Советского государства, по-прежнему привлекают туристов. В экспозиции музея много вещей, принадлежащих Сталину, в том числе мебель из его рабочих кабинетов и подарки. Есть и личный железнодорожный салон-вагон генералиссимуса, в котором он совершал поездки на Тегеранскую и Ялтинскую конференции.
Замок Греми, построенный в XVI веке, — популярный туристический объект в Кахетии. Крепость с церковью Архангелов — все, что осталось от некогда процветающего города Греми, столицы Кахетинского царства.
Замок Греми, построенный в XVI веке, — популярный туристический объект в Кахетии. Крепость с церковью Архангелов — все, что осталось от некогда процветающего города Греми, столицы Кахетинского царства.
Кахетия — главный винодельческий регион страны. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие воды и лесов, разнообразная природа. В орошаемой реками Алазанской долине растет виноград, из которого готовят знаменитое полусладкое красное вино с приятным, свежим букетом и бархатистым, гармоничным вкусом.
Кахетия — главный винодельческий регион страны. В этих местах плодородные почвы, мягкий климат, обилие воды и лесов, разнообразная природа. В орошаемой реками Алазанской долине растет виноград, из которого готовят знаменитое полусладкое красное вино с приятным, свежим букетом и бархатистым, гармоничным вкусом.
Посетители кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета в Грузии.
Посетители кафедрального собора Светицховели в городе Мцхета в Грузии.
Монастырский храм Джвари, увековеченный Лермонтовым в поэме "Мцыри", — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке. Название Джвари (в переводе с грузинского "крест") храм получил не случайно. По старинному преданию, именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.
Монастырский храм Джвари, увековеченный Лермонтовым в поэме "Мцыри", — древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке. Название Джвари (в переводе с грузинского "крест") храм получил не случайно. По старинному преданию, именно в этом месте Нино Каппадокийская поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства.
"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры", — писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Эти объятия двух рек хорошо видны с горы, где стоит монастырь Джвари. Арагви — чистая и бирюзовая, а Кура — мутная и темная. Такое впечатление, что в воде смешали акварельные краски.
"Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры", — писал Лермонтов в поэме "Мцыри". Эти объятия двух рек хорошо видны с горы, где стоит монастырь Джвари. Арагви — чистая и бирюзовая, а Кура — мутная и темная. Такое впечатление, что в воде смешали акварельные краски.
"Киндзмараули" — одно из самых известных грузинских вин. Напиток, получаемый из винограда сорта "саперави", отличается несвойственным для Грузии полусладким вкусом. Туристы могут посетить винный завод в городе Кварели и продегустировать это изысканное вино.
"Киндзмараули" — одно из самых известных грузинских вин. Напиток, получаемый из винограда сорта "саперави", отличается несвойственным для Грузии полусладким вкусом. Туристы могут посетить винный завод в городе Кварели и продегустировать это изысканное вино.
Церковь Святого Георгия — одна из главных достопримечательностей солнечного города Сигнахи. Храм выполнен в традиционном стиле, присущем армянской культовой архитектуре. Фасад украшен изящными арками и кирпичными рельефами, внутри — фрески и оригинальная лепнина. Высокая колокольня храма видна из любой точки города.
Церковь Святого Георгия — одна из главных достопримечательностей солнечного города Сигнахи. Храм выполнен в традиционном стиле, присущем армянской культовой архитектуре. Фасад украшен изящными арками и кирпичными рельефами, внутри — фрески и оригинальная лепнина. Высокая колокольня храма видна из любой точки города.
Городок Сигнахи с его узкими извилистыми улочками, маленькими отелями и вкуснейшим грузинским вином считается одним из самых романтичных уголков Грузии. Местные жители называют его городом любви. Дворец бракосочетаний работает в Сигнахи круглосуточно — жениться здесь можно даже ночью.
Городок Сигнахи с его узкими извилистыми улочками, маленькими отелями и вкуснейшим грузинским вином считается одним из самых романтичных уголков Грузии. Местные жители называют его городом любви. Дворец бракосочетаний работает в Сигнахи круглосуточно — жениться здесь можно даже ночью.