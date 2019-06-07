Александр Прохоров: У Москвы одна из лучших систем поддержки инвесторов

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы подписало ряд важных соглашений, среди которых специальные инвестиционные контракты с промышленными предприятиями, соглашения с Московским Сбербанком, с Российским фондом прямых инвестиций, а также с крупной фармацевтической компанией. Об этих контрактах, а также о развитии промышленного потенциала российской столицы РИА Новости рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:

- Александр Владимирович, какие контракты подписаны на ПМЭФ и какие перспективы для развития города открывают новые соглашения?

- В этом году на форуме в Санкт-Петербурге город подписал два специнвестконтракта – в автомобилестроении– c "Альфа Автоматив Техноложис" ("ААТ") и пищевой промышленности – с "НоваПродукт АГ".

Специнвестконтракт – это относительно новый инструмент промышленной политики, который представляет собой соглашение между инвестором и публичным партнером. Его цель – стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории столицы посредством предоставления налоговых преференций инвестору и обеспечения стабильных условий ведения бизнеса. В совокупности новые объекты создадут более 600 рабочих мест. Важна и средняя заработная плата, она будет свыше 60 тысяч рублей в месяц. Суммарные инвестиции обеих компаний до 2023 года составят более 1,8 миллиарда рублей (1,2 миллиарда со стороны "ААТ" и 633,5 миллиона со стороны "НоваПродукт АГ").

Также было подписано соглашение с Московским Сбербанком., направленное на развитие взаимодействия в реализации инвестиционных и промышленных проектов столицы. Оно будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в столичной экономике, поможет привлечь к участию в приоритетных проектах города Москвы еще большее количество надежных субъектов промышленности и инвестиционных компаний.

Еще одно направление сотрудничества - работа с иностранными инвесторами. Этому посвящено соглашение Москвы с Российским фондом прямых инвестиций. Сотрудничество направлено на улучшение инвестиционного климата и повышение деловой активности в Москве. Во-вторых, город и РФПИ совместным усилиями планируют привлекать иностранные инвестиции и развивать инвестиционные процессы. Наконец, в столицу будут привлекаться лучшие мировые технологии и кадры.

Также в рамках ПМЭФ было подписано соглашение с фармацевтической компанией "Р-Опра". Она стала резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Объем инвестиций в проект составляет не менее 5,369 миллиарда рублей, появится 270 новых рабочих мест.

© РИА Новости Александр Прохоров: "В столицу будут привлекаться лучшие мировые технологии и кадры" © РИА Новости Александр Прохоров: "В столицу будут привлекаться лучшие мировые технологии и кадры"

- В целом как вы оцениваете инвестиционный климат в столице на сегодняшний день, отмечается ли его улучшение?

- Если обратиться к статистике, - объем инвестиций в основной капитал в Москве за первый квартал 2019 года составил 403,3 миллиарда рублей. Это на 25,8% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал города составил более 38 миллиардов долларов. Московское правительство ведет активную политику по улучшению инвестиционного климата, и она дает свои плоды - рост объема инвестиций в основной капитал с 2010 года составил 107%.

Все это находит отражение в рейтингах: глобальном рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия поднялась на 4 позиции за год и сегодня находится на 31-м месте, обогнав такие страны как Польша, Чехия, Франция и Португалия. Хотелось бы отметить, что все в том же 2010 году Россия занимала 123-ю позицию из 183 возможных. Почему акцентируем на этом внимание? При формировании рейтинга доля значений Москвы составляет порядка 70%. В рейтинге европейских городов по устойчивому развитию и привлекательности Москва занимает 1-е место среди городов Восточной Европы и 6-е среди всех европейских городов. Конечно, хотелось бы особо отметить национальный рейтинг состояния инвестиционного климата – в этом году Москва заняла первое место среди 85 регионов России. Это много для нас значит, так как является оценкой, которую выставляют реальные предприниматели.

У Москвы одна из лучших на сегодняшний день систем поддержки инвесторов. По итогам 2018 года правительство города выдало субсидии на сумму более 164 миллионов рублей, из них по лизингу – 111,6 миллиона рублей, кредитные - 52,8 миллиона рублей. Правительство Москвы взяло на себя бюджетные обязательства на 2019-2020 годы по заключенным договорам на сумму 169,7 миллиона рублей.

Поддержку города, то есть налоговые льготы и субсидии от правительства Москвы получают на сегодняшний день в городе 99 компаний в рамках программы поддержки реального сектора экономики (48 промкомплексов, 35 технопарков, 8 якорных резидентов, 7 инвестиционных приоритетных проектов, один автопроизводитель). По итогам 2018 года льготы промышленным комплексам и технопаркам составили 3,5 миллиарда рублей. По этим компаниям объем инвестиций составляет почти 90 миллиардов рублей, объем выручки – порядка 350 миллиардов.

- К каким отраслям и сферам деятельности инвесторы проявляют наибольший интерес? Каковы объемы иностранных инвестиций в экономику города?

- На Москву приходится около половины прямых иностранных инвестиций России. Накопленный объем ПИИ в экономике столицы, по последним данным ЦБ РФ, на 1 октября 2018 года составляет 237,9 миллиарда долларов.

Инвесторы приходят в Москву из разных стран мира, но крупнейшими из них являются европейские (Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Финляндия). Существенные объемы инвестиций наблюдаются также из Северной Америки (США) и Азии (Япония, Казахстан, Китай, Турция, Южная Корея и другие страны).

Чаще всего иностранные инвесторы вкладывают средства в компании, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий и в недвижимость. Вырос интерес иностранных инвесторов к научным исследованиям и разработкам, к деятельности, связанной с транспортировкой и хранением, к недвижимости.

- Какие примеры крупных инвесторов иностранцев вы можете привести?

- Например, статусом промышленного комплекса Москвы обладает компания "Сервье" (Servier), вторая по величине французская фармацевтическая компания. В компании работает 22 тысячи сотрудников, в том числе 1,4 тысячи - в России. В прошлом году рост бизнеса российского подразделения составил 7,7%. Другой пример локализации иностранного производства в Москве – завод немецкого концерна "КСБ", который выпускает насосное оборудование. Площадь московской площадки завода - 4200 квадратных метров. Общий объем инвестиций в этот проект составил 750 миллионов рублей, создано 110 рабочих мест. А с 2013 года в городе работает ЗАО "Рено Россия", который обладает статусом производителя автотранспортных средств, дающим налоговые преференции от московского правительства. Это предприятие полного цикла. Хотел бы отметить, что это далеко не полный список таких предприятий.

- Какие механизмы использует правительство Москвы для привлечения новых инвестиций?

- Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019–2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в инфраструктуру, удается привлекать более 3 рублей частных инвестиций.

Действующие предприятия, которым присваиваются особые статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17-25%. Аналогичный механизм поддержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

Еще один фактор в привлечении инвестиций в Москву – это развитая инновационная инфраструктура для бизнеса: технопарки, технополисы, индустриальные парки, особая экономическая зона (гринфилд и браунфилд-площадки).

Правительство Москвы предоставляет помощь в подборе площадки для локализации производств. Инвесторы могут найти для своего проекта территорию практически "на любой вкус и цвет".

Кроме того, мы оказываем всестороннюю поддержку инвесторам по получению в аренду земельных участков без проведения торгов для целей строительства объектов промышленно-научной и инновационной направленности в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2016 года Градостроительно-земельной комиссией города Москвы в части предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов принято решение о реализации 23 масштабных инвестиционных проектов (32 земельных участка общей площадью 43 гектара с предельно возможной площадью строительства объектов – 617 842 квадратных метров). Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов составляет порядка 18,22 миллиарда рублей, количество вновь создаваемых рабочих мест – 9,19 тысячи.

Сегодня в столице активно развиваются механизмы государственно-частного партнерства. Согласно рейтингу развития ГЧП в России, Москва уже четвертый год становится лидером среди всех субъектов. ГЧП предполагает, что инвестор и город получают взаимовыгодные условия, будь то гарантированные заказы или льготные условия.

- Каковы тенденции в развитии столичного промышленного сектора? Насколько предприятиям важна поддержка со стороны города?

- Одной из важнейших для нас тенденций является рост объемов промышленного производства в столице. Так, Индекс промышленного производства (ИПП) в 2018 году составил 111%. Это лучший показатель по Москве за последние 10 лет. При этом объемы промышленного производства в Москве продолжают увеличиваться и в этом году. За январь-февраль 2019 года ИПП в столице вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В 2019 году динамика развития производственного сектора Москвы за январь-февраль превышает общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза.

Хорошие темпы обеспечиваются, в частности, активной реализацией адресной инвестиционной программы города, в том числе, по развитию транспортной системы, которая влечет за собой развитие столичного реального сектора.

С другой стороны, как вы правильно отметили, импульс росту производства дает московская программа поддержки современных производств, которые инвестируют в развитие на фоне увеличивающегося спроса. Налоговые послабления позволяют компаниям инвестировать в производство, тем самым создавая новые рабочие места и укрепляя позиции Москвы в российской экономике.

- Каких новшеств можно ожидать в области инвестиционно-промышленной политики Москвы в ближайшее время?

- В части инвестиций продолжится работа по развитию ГЧП, в частности, в дорожно-транспортной сфере. На данный момент идет конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Объем частных инвестиций в строительство новой канатной дороги составит порядка 3,16 миллиарда рублей. Город видит для себя перспективы в развитии этого вида транспорта, поэтому мы поддержим инициативы частных инвесторов в данной сфере. Заранее скажу, что подобных канатных дорог в Москве может быть довольно много, на стенде Правительства Москвы мы показали 10 проектов канатных дорог по всему городу. Сейчас проекты находятся на стадии проработки.

Еще один вектор развития для нас – это редевеломпент индустриальных зон. На территории бывших промзон мы проводим реновацию, которая позволит создать новые промышленные производства, технопарки и деловые центры, социальные объекты, парки, культурные и рекреационные кластеры. В первую очередь – это рабочие места. Я хотел бы, отметить, что в ближайшей перспективе в ходе реализации проекта комплексного развития территорий будет создано более 220 тысяч новых рабочих мест.