Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета - начало осени по первому бетону на второй блок", - сказал Лихачев.

"Весь комплект на третий блок мы уже сдали", - напомнил он. По его словам, ожидается, что лицензионные документы по третьему блоку будут получены в первом квартале 2020 года.

Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ею управлять.

Бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 АЭС "Аккую" завершилось в марте этого года, следующим этапом сооружения первого энергоблока АЭС станет возведение внешних и внутренних стен здания реактора. Реализация проекта идет по графику, сообщала проектная компания АО "Аккую Нуклеар".