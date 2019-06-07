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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета - начало осени по первому бетону на второй блок", - сказал Лихачев.
"Весь комплект на третий блок мы уже сдали", - напомнил он. По его словам, ожидается, что лицензионные документы по третьему блоку будут получены в первом квартале 2020 года.
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ею управлять.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
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Бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 АЭС "Аккую" завершилось в марте этого года, следующим этапом сооружения первого энергоблока АЭС станет возведение внешних и внутренних стен здания реактора. Реализация проекта идет по графику, сообщала проектная компания АО "Аккую Нуклеар".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумАлексей ЛихачевРосатомТурцияРоссияЭкономика
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