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РИА Новости

Посольство России прокомментировало доклад МИД Британии о правах человека

Вчера, 19:57
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посвященную России часть ежегодного доклада МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела страны и часть антироссийской кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
Доклад Форин-офиса был опубликован накануне, он содержит резкую критику в адрес России.
"Российский" раздел этого документа определенно составлен в русле развязанной нынешним консервативным правительством антироссийской кампании, и его содержание сложно расценивать иначе, как попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал пресс-секретарь посольства.
Он подчеркнул, что Россия - правовое государство и в стране создана эффективная система защиты прав человека, в том числе через судебные органы.
"Мы твердо привержены своим обязательствам в правозащитной сфере. Однако вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает оперировать данными и заявлениями, которые расходятся с реальным положением дел в России, предпочитая бросаться избитыми пропагандистскими безосновательными лозунгами", - сказал представитель дипмиссии.
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули и его брат Мэттью Роули и посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время встречи в российском посольстве в Лондоне. 6 апреля 2014
7 апреля, 23:11
Российских дипломатов возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
По его мнению, авторы доклада не стремились изучить факты и проанализировать истинную ситуацию в стране, "ограничиваясь лишь применением столь любимых официальным Лондоном двойных стандартов".
"Если сравнивать его содержание с аналогичными докладами, публиковавшимися Форин-офисом ранее, бросается в глаза, что все основные тезисы, касающиеся якобы продолжающегося ухудшения ситуации в области прав человека в России, ретранслируются практически в неизменном виде. При этом авторы доклада ловко манипулируют понятиями, уравнивая, к примеру, задержания и аресты. Продолжая наставнически поучать другие государства, британские власти упорно замалчивают собственные проблемы в сфере прав человека, которых, судя по содержанию докладов международных правозащитных организаций, немало", - указал представитель посольства.
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Форин-офисВеликобританияРоссияВ мире
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