Посольство России прокомментировало доклад МИД Британии о правах человека

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посвященную России часть ежегодного доклада МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела страны и часть антироссийской кампании, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Доклад Форин-офиса был опубликован накануне, он содержит резкую критику в адрес России.

"Российский" раздел этого документа определенно составлен в русле развязанной нынешним консервативным правительством антироссийской кампании, и его содержание сложно расценивать иначе, как попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказал пресс-секретарь посольства.

Он подчеркнул, что Россия - правовое государство и в стране создана эффективная система защиты прав человека, в том числе через судебные органы.

"Мы твердо привержены своим обязательствам в правозащитной сфере. Однако вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает оперировать данными и заявлениями, которые расходятся с реальным положением дел в России, предпочитая бросаться избитыми пропагандистскими безосновательными лозунгами", - сказал представитель дипмиссии.

По его мнению, авторы доклада не стремились изучить факты и проанализировать истинную ситуацию в стране, "ограничиваясь лишь применением столь любимых официальным Лондоном двойных стандартов".