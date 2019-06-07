Полиция возбудила дело из-за аварийной посадки самолета в Киевской области

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в Киевской области, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
В пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что самолет Ан-2 по техническим причинам совершил аварийную посадку на воду в Киевской области, три члена экипажа спасены.
"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Пилот сообщил полицейским, что во время проведения облета произошло снижение мощности двигателя, самолет стал терять высоту. Поскольку до взлетной полосы самолет бы не долетел, пилот принял решение совершить вынужденную посадку на водоем.