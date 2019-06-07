Полиция возбудила дело из-за аварийной посадки самолета в Киевской области

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за аварийной посадки самолета Ан-2 в Киевской области, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.

В пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что самолет Ан-2 по техническим причинам совершил аварийную посадку на воду в Киевской области, три члена экипажа спасены.

"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.