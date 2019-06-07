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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кириенко рассказал, что нужно для развития цифровизации в регионах

Вчера, 19:34
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Решающий фактор развития цифровой экономики в регионах России заключается в изменении сознания топ-руководителей и первых лиц регионов, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Эффективность регионов с точки зрения цифровой экономики - это вопрос конкурентоспособности и за инвестора, и, что самое главное, за людей, за человеческий капитал. Начинается эта конкуренция за потенциал цифровой экономики в регионах не с денег... Это вопрос сознания. Это начинается с сознания, восприятия, это начинается с понимания и приоритетов, в первую очередь, самих руководителей. Поэтому, мне кажется, одна из важнейших программ по развитию цифровой экономики в регионах - это изменение отношения у руководителей", - заявил Кириенко в ходе дискуссии по развитию цифровой экономики в регионах России в рамках ПМЭФ.
Он добавил, необходимо разрабатывать программы обучения для топ-руководителей в регионах, чтобы формировать представление о возможностях, которые открывает перед регионами цифровизация.
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По словам Кириенко, решающую роль в развитии цифровой экономики в регионах также играет позиция региональных лидеров. "Там, где в регионе этим горит первый руководитель региона, там видно динамическое движение в регионах. Поэтому вопрос конкурентоспособности - это вопрос позиции первых руководителей", - отметил первый замглавы администрации президента РФ.
Кириенко также добавил, что администрация президента РФ и правительство "будут оказывать всемерное содействие" любым инициативам по развитию цифровой экономики в регионах РФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Сергей КириенкоРоссияТехнологии
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