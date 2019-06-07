Лидер Болгарии не согласился с Путиным в оценке суверенитета своей страны

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев на ПМЭФ вступил в полемику со своим российским коллегой по поводу суверенитета Болгарии, в частности в вопросе отказа от проекта газопровода "Южный поток".

"Что касается проекта "Южный поток" - многие в Болгарии сожалеют, что он не состоялся. Скажу так мягко - многие. Что Болгария потеряла? 3 миллиарда долларов инвестиций, тысячи новых рабочих высокооплачиваемых мест и 400 миллионов долларов доходов за транзит ежегодных. Это прямые потери для болгарской экономики", - заявил Владимир Путин на сессии ПМЭФ.

По его словам, "понятно, почему это произошло".

"Давайте прямо скажем - есть определенные издержки в западной системе интеграции. Это связано с ограничениями суверенитета… Европарламент принимает обязательных для исполнения на всей территории ЕС решений больше, чем в свое время Верховный Совет СССР принимал решений в отношении союзных республик", - заявил президент РФ.

Президент Болгарии с ним не согласился.

"Что касается ограничения суверенитета - конечно, у господина Путина своя точка зрения, но я не могу согласиться, что у Болгариии нет суверенитета. "Южный поток" - это был проект не только для Болгарии. Это трубопровод, который шел через Болгарию в другие страны ЕС. Поэтому отказ от "Южного потока" - это было коллективное европейское решение, это не только решение Болгарии", - заявил Румен Радев.