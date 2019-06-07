Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T18:26Z
https://ria.ru/20190607/1555389721.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/39/1555383914_0:158:2731:1694_1036x0_80_0_0_b3ceead46d75b046acfd0a700c613063.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Лидер Болгарии не согласился с Путиным в оценке суверенитета своей страны

Вчера, 18:26
6569
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев на Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев на ПМЭФ вступил в полемику со своим российским коллегой по поводу суверенитета Болгарии, в частности в вопросе отказа от проекта газопровода "Южный поток".
"Что касается проекта "Южный поток" - многие в Болгарии сожалеют, что он не состоялся. Скажу так мягко - многие. Что Болгария потеряла? 3 миллиарда долларов инвестиций, тысячи новых рабочих высокооплачиваемых мест и 400 миллионов долларов доходов за транзит ежегодных. Это прямые потери для болгарской экономики", - заявил Владимир Путин на сессии ПМЭФ.
По его словам, "понятно, почему это произошло".
"Давайте прямо скажем - есть определенные издержки в западной системе интеграции. Это связано с ограничениями суверенитета… Европарламент принимает обязательных для исполнения на всей территории ЕС решений больше, чем в свое время Верховный Совет СССР принимал решений в отношении союзных республик", - заявил президент РФ.
Президент Болгарии Румен Радев выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:44
Президент Болгарии заявил о планах страны стать одним из газовых центров
Президент Болгарии с ним не согласился.
"Что касается ограничения суверенитета - конечно, у господина Путина своя точка зрения, но я не могу согласиться, что у Болгариии нет суверенитета. "Южный поток" - это был проект не только для Болгарии. Это трубопровод, который шел через Болгарию в другие страны ЕС. Поэтому отказ от "Южного потока" - это было коллективное европейское решение, это не только решение Болгарии", - заявил Румен Радев.
Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС отказалась от "Южного потока" в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").
Президент Болгарии Румен Радев на Петербургском международном экономическом форуме. День второй
Вчера, 16:30
Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
97631323
Обсудить 4
Петербургский международный экономический форумРумен РадевЕвросоюзВладимир ПутинРоссияБолгария
Популярные комментарии
"это было коллективное европейское решение" - это и называется отсутствие суверенитета.
7 июня, 18:38
Deis Serbak
2200002
то, что братушки есть холуи запада - однозначно! и спорить холую не нужно
7 июня, 18:30
Сергей Стольник
1310003
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
16:05В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской
16:01ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния