ВТБ обсуждает с китайскими компаниями возможности инвестирования в Россию

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Банк ВТБ ведет с рядом крупных китайских компаний обсуждение возможностей инвестирования в российскую экономику, в частности, в российскую инфраструктуру, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме.

"У меня здесь много встреч, две-три встречи с представителями крупных китайских компаний. Мы обсуждаем инвестиции в Россию, и особенно в российскую инфраструктуру. Недавно российское правительство приняло новую программу так называемых национальных проектов. И инфраструктура является одним из важнейших пунктов этой программы", - сказал Костин в интервью телеканалу Bloomberg на полях ПМЭФ.

Он пояснил, что банк сам активно участвует в инфраструктурных проектах. "Мы строим аэропорт в Санкт-Петербурге, платные дороги. Мы продолжаем заниматься этим, и китайские компании активно интересуются строительством и инвестициями - это одна из интересных областей для них", - сказал Костин.

В ответ на вопрос телеканала, готовится ли ВТБ к возможности введения в отношении России новых американских санкций, включая ограничения на долларовые транзакции для российских банков, глава ВТБ подчеркнул, что у США для их введения нет никаких предлогов, особенно после завершения расследования спецпрокурора Мюллера.

"Для этого нет даже никакого предлога. Раньше для санкций не было причин, но, по крайней мере, был какой-то предлог. А теперь нет даже никакого предлога. Только что закончилось расследование Мюллера, и оно не дало никаких результатов", - сказал Костин.

В то же время, он считает, что от президента Трампа вряд ли стоит ждать улучшения отношений с Россией из-за американских внутриполитических проблем.