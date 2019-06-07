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РИА Новости

ВТБ обсуждает с китайскими компаниями возможности инвестирования в Россию

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Банк ВТБ ведет с рядом крупных китайских компаний обсуждение возможностей инвестирования в российскую экономику, в частности, в российскую инфраструктуру, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме.
"У меня здесь много встреч, две-три встречи с представителями крупных китайских компаний. Мы обсуждаем инвестиции в Россию, и особенно в российскую инфраструктуру. Недавно российское правительство приняло новую программу так называемых национальных проектов. И инфраструктура является одним из важнейших пунктов этой программы", - сказал Костин в интервью телеканалу Bloomberg на полях ПМЭФ.
Он пояснил, что банк сам активно участвует в инфраструктурных проектах. "Мы строим аэропорт в Санкт-Петербурге, платные дороги. Мы продолжаем заниматься этим, и китайские компании активно интересуются строительством и инвестициями - это одна из интересных областей для них", - сказал Костин.
В ответ на вопрос телеканала, готовится ли ВТБ к возможности введения в отношении России новых американских санкций, включая ограничения на долларовые транзакции для российских банков, глава ВТБ подчеркнул, что у США для их введения нет никаких предлогов, особенно после завершения расследования спецпрокурора Мюллера.
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"Для этого нет даже никакого предлога. Раньше для санкций не было причин, но, по крайней мере, был какой-то предлог. А теперь нет даже никакого предлога. Только что закончилось расследование Мюллера, и оно не дало никаких результатов", - сказал Костин.
В то же время, он считает, что от президента Трампа вряд ли стоит ждать улучшения отношений с Россией из-за американских внутриполитических проблем.
"Он ничего не может сделать. Конгресс просто связал ему руки. Мы, конечно, не знаем, что у него на уме, но даже если он искренне желает улучшить отношения с Россией, не думаю, что у него это получится. <…> Мы считаем, что проблема тут не в России, а во внутренних проблемах (США)", - пояснил Костин.
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ПМЭФ-2019ВТБНовости компаний - Экономика
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